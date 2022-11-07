要看到《千元律师》结局有够难！缩减集数＋三度停播的《千元律师》高人气能延续到最终回吗〜

从开播就开始一路创下高收视率纪录与人气的《千元律师》，迈向结局之路却是如此艰辛，先是由原本预计的总长度14集缩减为共12集，前两周也陆续因为播出特辑以及转播棒球比赛，而原本应播出两集剧情，改为仅更新一集，好不容易以为本周能够迎接大结局，没想到又传来停播一集的消息。

《千元律师》风光播出了第1到8集，剧情也从一开始的无厘头搞笑正义，来到主角南宫珉的心碎过往，正当大家想重拾欢乐剧情迎接第9到12集，却遇上了连续两周都仅播出一集，好不容易剩下最后两集，11月4日又再度停播，大结局必须在11月11日才能够播出。让原先人气相当高的《千元律师》，可能因为每周仅播出一集而让观众们的期待感渐渐分散，间接影响到收视率与话题讨论程度。



不过南宫珉的表现依旧令人期待，即使前两周都仅播出一集，收视率也仅是小幅下滑，到第11集都依然还是有著13.6％的全国平均收视率，大家也相当关注著最终他是否能够对杀害未婚妻的真凶，以及造成父亲压力大到轻生的背后Big Boss成功复仇？与他已产生革命情感的实习律师金智恩以及首位委托人事务长，能否与他并肩作战到最后？没能一气呵成的看到结局，还是在观众立场上不免感到有些惋惜。



继《金牌救援》《黑色太阳》后连续三年挑战演技大赏的南宫珉，虽在《千元律师》播出前表示自己期望能够在收视率方面达到20％的目标，在首播后看起来似乎相当有机会，但在后半段却随著缩减两集以及频繁的停播，似乎离这个目标值越来越远，而仅剩下一集的《千元律师》是否能在最后给观众们一个完美结局呢？



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