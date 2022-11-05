《Blind》「兄弟」反目，倒數2集大魔王計謀全盤托出！真相只有更殘酷更難堪（EP.15）

《Blind》（BLIND局中人）昨晚播出了倒數第2集終於揭曉大魔王何人，以及如何策畫復仇大計。此外，這集更揭曉更加令人不堪的內幕。

（以下涉及劇透）



柳成俊（玉澤演 飾）因為被鄭允宰（朴智彬 飾）推下樓想起了大部分記憶，知道了自己的記憶是被鄭允宰和哥哥柳成勳（河錫辰 飾）捏造的。不過，柳成俊還是選擇相信鄭允宰才是主謀、柳成勳只是共犯，利用激將法想破壞鄭允宰與柳成勳的信任、想逼鄭允宰說出一切計畫。

在這期間，裴製作人聽了柳成勳的話讓廉局長和羅國熙部長時隔20年再賄賂一次他，結果馬上遇害。柳成俊發現是柳成勳促成的，更加懷疑柳成勳，電話詢問只得到：猜猜看，我下一步會做什麼。



鄭允宰讓柳成俊想起記憶，使得柳成勳認為準備一輩子的計畫生變，決定拋棄鄭允宰，這對「兄弟」就此撕破臉。鄭允宰告訴柳成俊所有實情，表明一切設計者都是柳成勳，自己只是執行者……柳成俊對柳成勳的「兄弟」之情也煙消雲散。



羅國熙涉及裴製作人的命案，丈夫柳日灝法官試圖問出原因，羅國熙卻憤怒的反過來指責柳日灝。原來，羅國熙當年會掩蓋希望育幼院的事情，是因為柳日灝涉入！柳日灝被拍到出入希望育幼院以女童性招待的別墅！另一邊曹恩枝（鄭恩地 飾）拿到柳成勳20年前交給柳日灝的筆記本，裡頭紀錄了柳成勳等人在育幼院受虐的一切。



柳成俊拿到筆記本，馬上明白柳成勳接下來要下手的就是爸爸……

「至少一次也好，你有把我當作弟弟嗎？」結局預告柳成俊揪著柳成勳的衣領大崩潰。曹恩枝奇怪的說：「我並不是為了協助你的報仇計畫，你以後好好看清楚吧，看看我會怎麼做。」柳成勳最後被捕，案子疑似也進入國民餐與審判，他自信的說：「那就沒辦法了，只能照計畫走了。」



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