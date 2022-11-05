《Blind》「兄弟」反目，倒数2集大魔王计谋全盘托出！真相只有更残酷更难堪（EP.15）

《Blind》（BLIND局中人）昨晚播出了倒数第2集终於揭晓大魔王何人，以及如何策画复仇大计。此外，这集更揭晓更加令人不堪的内幕。

（以下涉及剧透）



柳成俊（玉泽演 饰）因为被郑允宰（朴智彬 饰）推下楼想起了大部分记忆，知道了自己的记忆是被郑允宰和哥哥柳成勋（河锡辰 饰）捏造的。不过，柳成俊还是选择相信郑允宰才是主谋、柳成勋只是共犯，利用激将法想破坏郑允宰与柳成勋的信任、想逼郑允宰说出一切计画。

在这期间，裴制作人听了柳成勋的话让廉局长和罗国熙部长时隔20年再贿赂一次他，结果马上遇害。柳成俊发现是柳成勋促成的，更加怀疑柳成勋，电话询问只得到：猜猜看，我下一步会做什么。



郑允宰让柳成俊想起记忆，使得柳成勋认为准备一辈子的计画生变，决定抛弃郑允宰，这对「兄弟」就此撕破脸。郑允宰告诉柳成俊所有实情，表明一切设计者都是柳成勋，自己只是执行者……柳成俊对柳成勋的「兄弟」之情也烟消云散。



罗国熙涉及裴制作人的命案，丈夫柳日灏法官试图问出原因，罗国熙却愤怒的反过来指责柳日灏。原来，罗国熙当年会掩盖希望育幼院的事情，是因为柳日灏涉入！柳日灏被拍到出入希望育幼院以女童性招待的别墅！另一边曹恩枝（郑恩地 饰）拿到柳成勋20年前交给柳日灏的笔记本，里头纪录了柳成勋等人在育幼院受虐的一切。



柳成俊拿到笔记本，马上明白柳成勋接下来要下手的就是爸爸……

「至少一次也好，你有把我当作弟弟吗？」结局预告柳成俊揪著柳成勋的衣领大崩溃。曹恩枝奇怪的说：「我并不是为了协助你的报仇计画，你以后好好看清楚吧，看看我会怎么做。」柳成勋最后被捕，案子疑似也进入国民餐与审判，他自信的说：「那就没办法了，只能照计画走了。」



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