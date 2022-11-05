Kakao娛樂被爆秘密購入FB粉專多年，濫用病毒營銷暗中抹黑競爭藝人

擁有一百多萬粉絲的FB粉專「偶像研究所」被發現非法使用多家媒體照片，經調查發現背後所有者竟是Kakao娛樂，該公司利用粉專散播不利競爭公司藝人的消息已有數年之久。

FB粉絲專頁「偶像研究所（아이돌 연구소）」是一個分享韓國娛樂新聞和論壇話題 的賬號，擁有該類型中最多粉絲132萬人，每當有偶像團出道或回歸會立即更新相關評論，在全球Kpop粉絲中間都很有名，但上月底剛被發現其實並不是單純的娛樂資訊賬號。



該賬號創立於2014年，後來被Kakao娛樂購入，但在專頁中沒有公開任何介紹信息或聯絡方式，也就是說單看專頁完全無法得知與Kakao娛樂有關。 這個粉專一開始惹上爭議是因為經常以裁切或抹去logo方式盜用各媒體照片，經調查發現背後竟是Kakao娛樂，但Kakao娛樂稱具體營運事宜是外包給其他公司，否認侵害著作權。



更大的問題在於，有網友發現「偶像研究所」最近發佈了很多對Kakao娛樂所屬藝人有利、對其他公司藝人較為不利的內容，質疑是利用信息渠道的身份進行反向病毒營銷。 例如以標題「評價不一的LE SSERAFIM新造型」、「評價不一的ITZY新曲服裝」發佈內容，讓人以為粉絲中出現爭議，但實際點進去會發現並無提及究竟是哪裡引起爭議，對於NewJeans、NMIXX等其他公司所屬藝人也曾發佈疑似反向病毒營銷的內容。 與之相反，對於Starship娛樂和IST娛樂等Kakao旗下公司的藝人則只發佈積極正面的內容。



數據也能說明一部份問題。 該賬號建立於2014年，對於其後出道的偶像團應該是年資越高相關內容越多、越晚出道的內容越少，但實際上關於Red Velvet（2014出道）、TWICE（2015出道）、 BLACKPINK（2016出道）的內容都不到兩千個，關於aespa（2020年出道）的內容甚至不到一千個，而關於Starship藝人張員瑛（2018出道）和IVE（2021出道）的內容各為兩千多個和接近五千個，側重十分明顯。



據《朝鮮日報》報道，Kakao娛樂在兩三年前買下個人賬號「偶像研究所」交給旗下音樂營銷組進行管理。 很多網民習慣於在新聞媒體之外通過網路社群獲取信息，直覺上認為這樣能更真實地看到大眾對特定藝人的評價，這一指控立即讓大家感到傻眼：「Starship已經是第幾次了？」 、「IVE真的很棒，但公司的做法太難看」、「原來一直受到填鴨式教育」。 目前「偶像研究所」粉專已經關閉。

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