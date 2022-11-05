Kakao娱乐被爆秘密购入FB粉专多年，滥用病毒营销暗中抹黑竞争艺人

拥有一百多万粉丝的FB粉专「偶像研究所」被发现非法使用多家媒体照片，经调查发现背后所有者竟是Kakao娱乐，该公司利用粉专散播不利竞争公司艺人的消息已有数年之久。

FB粉丝专页「偶像研究所（아이돌 연구소）」是一个分享韩国娱乐新闻和论坛话题 的账号，拥有该类型中最多粉丝132万人，每当有偶像团出道或回归会立即更新相关评论，在全球Kpop粉丝中间都很有名，但上月底刚被发现其实并不是单纯的娱乐资讯账号。



该账号创立於2014年，后来被Kakao娱乐购入，但在专页中没有公开任何介绍信息或联络方式，也就是说单看专页完全无法得知与Kakao娱乐有关。 这个粉专一开始惹上争议是因为经常以裁切或抹去logo方式盗用各媒体照片，经调查发现背后竟是Kakao娱乐，但Kakao娱乐称具体营运事宜是外包给其他公司，否认侵害著作权。



更大的问题在於，有网友发现「偶像研究所」最近发布了很多对Kakao娱乐所属艺人有利、对其他公司艺人较为不利的内容，质疑是利用信息渠道的身份进行反向病毒营销。 例如以标题「评价不一的LE SSERAFIM新造型」、「评价不一的ITZY新曲服装」发布内容，让人以为粉丝中出现争议，但实际点进去会发现并无提及究竟是哪里引起争议，对於NewJeans、NMIXX等其他公司所属艺人也曾发布疑似反向病毒营销的内容。 与之相反，对於Starship娱乐和IST娱乐等Kakao旗下公司的艺人则只发布积极正面的内容。



数据也能说明一部份问题。 该账号建立於2014年，对於其后出道的偶像团应该是年资越高相关内容越多、越晚出道的内容越少，但实际上关於Red Velvet（2014出道）、TWICE（2015出道）、 BLACKPINK（2016出道）的内容都不到两千个，关於aespa（2020年出道）的内容甚至不到一千个，而关於Starship艺人张员瑛（2018出道）和IVE（2021出道）的内容各为两千多个和接近五千个，侧重十分明显。



据《朝鲜日报》报道，Kakao娱乐在两三年前买下个人账号「偶像研究所」交给旗下音乐营销组进行管理。 很多网民习惯於在新闻媒体之外通过网路社群获取信息，直觉上认为这样能更真实地看到大众对特定艺人的评价，这一指控立即让大家感到傻眼：「Starship已经是第几次了？」 、「IVE真的很棒，但公司的做法太难看」、「原来一直受到填鸭式教育」。 目前「偶像研究所」粉专已经关闭。

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