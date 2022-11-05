「我兩天睡一次覺就好！」IU對大家每天睡覺感到超驚訝，睡眠習慣讓粉絲擔心

怎麼能這樣睡！

韓國演藝圈競爭激烈，不紅難過、紅了也有許多煩惱！必須時時注意外在言行舉止、要適應鎂光燈下的生活、及眾人的目光和評論，好的壞的都要承受，常常導致心理壓力過大而生病，加上行程繁忙，更可能無法好好休息，而導致身體出狀況，而最近大明星IU透露的習慣，讓粉絲開始擔心起她的健康。



先前剛辦完數場盛大演唱會的IU，接著馬上趕往歐洲參加時裝周，馬不停蹄的行程超忙碌，但每次仍能完美現身完成工作，此趟時裝週也留下不少美照，極佳的狀態加上自帶超強氣場，絲毫不輸現場眾巨星。



最近在官方YouTube公開IU演唱會記錄片，讓粉絲得以一觀演唱會盛況背後的辛苦過程，在雨中努力綵排、為工作人員加油，其中一段更引起關注。當IU被問到：昨晚有做好夢嗎？竟然訝異回：你每天睡覺嗎？我只需要兩天睡一次呢！超狂睡眠習慣讓人超驚訝，卻也使粉絲擔心身體狀況！



IU一直以來對工作皆是付出全力投入，無論是歌手、演員的身份，甚至對好友、前輩都是全心全意對待，敬業精神使人動容，雖然樂見知恩持續活躍於螢光幕前，同時卻也希望她能好好保重健康呀～



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