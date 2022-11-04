懸疑強片《局中局》反轉再反轉！蘇志燮不知從何介紹，劇組怕爆雷只好消音連嘴型都馬賽克！

懸疑電影《局中局》在主角蘇志燮的生日11月4日當天在台正式上映，而三位主角蘇志燮、金倫珍以及Nana在介紹自己角色與劇情時，更是不知道從何說起，只能說「再講下去就爆雷了」，蘇志燮更是屢屢被消音，嘴型也被馬賽克處理。

# 劉敏豪（蘇志燮飾）：「我受到威脅，被襲擊昏倒後，醒來她已經死了」

一個成功的企業家劉敏豪，涉嫌殺害了自己的外遇對象世熙（Nana飾），同處於密室的狀況下，劉敏豪百口莫辯。事業雖然成功但卻在感情上出軌，為了不想被太多人議論，於是不想提起太多與世熙相處的細節。但隨著世熙的死亡，為了證明自己的清白，他也只能提出更多證據說明自己與世熙的關聯。密室殺人事件更牽涉到兩個月前的一宗車禍擦撞，劉敏豪為顧及顏面，始終吞吞吐吐不想全盤托出。



# 楊信愛（金倫珍飾）：「只要你說出真相，我一定會幫你」

一個勝率100％的律師，面對所有證據都不利於他的委託人，該如何找出關鍵而替他辯護。眼前這位初次見面，無法對她完全坦白的委託人，她必須取得他的信任。楊信愛耐著性子根據劉敏豪的敘述，一次又一次的假設這個案件發生的過程，只要一遇上難以解釋的部分，就推翻自己的假設重新再來一次，劉敏豪也在過程中感受到楊信愛的專業程度，逐漸釋放出更多細節，拾回更多記憶的碎片。



# 世熙（Nana飾）：「我們還要繼續這樣下去嗎？」

身為一個小三，世熙其實很清楚自己的位置，躲躲藏藏的關係也讓她罹患了焦慮症，時常思考著是否不該繼續這樣的不倫關係。兩個月前她與劉敏豪共同經歷了一場車禍擦撞，想不到兩人對此事件的處理方式，卻成為日後世熙丟了性命的關鍵。世熙已經死亡，律師只能推測她當時所處的狀況，於是劉敏豪的口供是否為真，是否完整交代細節，律師如何打破僵局取得劉敏豪的完全信任，成為本案關鍵。



《局中局》複雜又高度反轉的劇情，主角們更是嚴禁觀眾劇透，就連花絮影片都被消音與打上馬賽克，電影畫面中可能引發猜測的部分也被刻意用色卡遮住，可說是保密到家。11月4日在台上映，抽絲剝繭的過程相當精彩，推薦給喜愛燒腦的觀眾們。



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