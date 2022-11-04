崔宇植X孫錫求主演漫改劇《殺人者o難堪》開拍！路透照曝「大學生」與「刑警」造型，巧妙還原原作角色精髓

崔宇植X孫錫求主演漫改劇《殺人者o難堪》開拍！路透照曝「大學生」與「刑警」造型，巧妙還原原作角色精髓

韓劇   2022年11月4日   星期五14:54   Hui  

（封面圖源：IG@dntlrdl、sbdenter）

崔宇植和孫錫求這個組合是必追的吧？原作漫畫也非常有意思哦！

Netflix新劇《殺人者o難堪》改編自同名網漫，由崔宇植、孫錫求、李熙俊等主演。這是一部帶有黑色幽默的犯罪驚悚作品，描述偶然殺死連續殺人犯的平凡大學生，與追蹤他的刑警所發生的一連串故事。漫畫以可愛的人物和簡單的四格漫畫探討深刻主題，並且不斷出現反轉情節。

電視劇已於近期開機，有網友在街上目擊崔宇植和孫錫求正在拍攝。崔宇植飾演平凡大學生「李唐」，在偶然的契機下殺人，後來卻發現自己殺死的居然都是犯下各種惡行的人渣，之後還被人稱為「英雄」，逐漸捲入更多意外；孫錫求飾演追查殺人事件的刑警「張楠感」（音同「難堪」），他擁有出色的直覺，因為不想被人抓住把柄，對於自己負責的案件都會徹底調查。

（圖源：由Line Webtoon提供）
（圖源：由Line Webtoon提供）
而這張路透照也令小編想起原作裡的第5話，李唐與楠感的初次見面，也是在便利商店前！會不會就是在拍攝這個場景呢？尤其，孫錫求為了這次的角色「蓄鬍」，巧妙還原原作角色精髓，讓人更加好奇電視劇會如何呈現了！

有才的網友還製作了「拼圖」，非常符合劇中的設定！目前，原作繁中版在‎Line Webtoon‎於每週二連載，小編瞬間就刷到最新集數。雖然這些角色似乎相當常見，但每個人都有屬於自己的故事和意想不到的「反轉」，果然事情不能只看「表面」。而「張楠感刑警」的整體氛圍，真的很像孫錫求散發出來的感覺，有點慵懶、有點吊兒郎當，但總能掌握到關鍵線索。在電視劇首播前，不妨先追漫畫吧！

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