悬疑强片《局中局》反转再反转！苏志燮不知从何介绍，剧组怕爆雷只好消音连嘴型都马赛克！

悬疑电影《局中局》在主角苏志燮的生日11月4日当天在台正式上映，而三位主角苏志燮、金伦珍以及Nana在介绍自己角色与剧情时，更是不知道从何说起，只能说「再讲下去就爆雷了」，苏志燮更是屡屡被消音，嘴型也被马赛克处理。

# 刘敏豪（苏志燮饰）：「我受到威胁，被袭击昏倒后，醒来她已经死了」

一个成功的企业家刘敏豪，涉嫌杀害了自己的外遇对象世熙（Nana饰），同处於密室的状况下，刘敏豪百口莫辩。事业虽然成功但却在感情上出轨，为了不想被太多人议论，於是不想提起太多与世熙相处的细节。但随著世熙的死亡，为了证明自己的清白，他也只能提出更多证据说明自己与世熙的关联。密室杀人事件更牵涉到两个月前的一宗车祸擦撞，刘敏豪为顾及颜面，始终吞吞吐吐不想全盘托出。



# 杨信爱（金伦珍饰）：「只要你说出真相，我一定会帮你」

一个胜率100％的律师，面对所有证据都不利於他的委托人，该如何找出关键而替他辩护。眼前这位初次见面，无法对她完全坦白的委托人，她必须取得他的信任。杨信爱耐著性子根据刘敏豪的叙述，一次又一次的假设这个案件发生的过程，只要一遇上难以解释的部分，就推翻自己的假设重新再来一次，刘敏豪也在过程中感受到杨信爱的专业程度，逐渐释放出更多细节，拾回更多记忆的碎片。



# 世熙（Nana饰）：「我们还要继续这样下去吗？」

身为一个小三，世熙其实很清楚自己的位置，躲躲藏藏的关系也让她罹患了焦虑症，时常思考著是否不该继续这样的不伦关系。两个月前她与刘敏豪共同经历了一场车祸擦撞，想不到两人对此事件的处理方式，却成为日后世熙丢了性命的关键。世熙已经死亡，律师只能推测她当时所处的状况，於是刘敏豪的口供是否为真，是否完整交代细节，律师如何打破僵局取得刘敏豪的完全信任，成为本案关键。



《局中局》复杂又高度反转的剧情，主角们更是严禁观众剧透，就连花絮影片都被消音与打上马赛克，电影画面中可能引发猜测的部分也被刻意用色卡遮住，可说是保密到家。11月4日在台上映，抽丝剥茧的过程相当精彩，推荐给喜爱烧脑的观众们。



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