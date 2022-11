BLACKPINK巡演錯誤頻出，Jisoo頸部腫塊引擔憂！YG回應：「健康無異常」

BLACKPINK從10月15日開始展開全球巡演《BORN PINK》,陸續在韓國首爾、美國達拉斯、休士頓和亞特蘭大開唱。 這是她們在《In Your Area》結束2年後第二次舉辦的大型全球巡演,場次亦從上次的36場增加到45場,且還有繼續加開的可能。

時隔兩年開唱,BLACKPINK的舞台表現卻令部份粉絲感到意外和失望,例如Jisoo忘記舞蹈動作、Jennie走位隊友與隊友撞到一起、站立跳舞時突然向後仰險些跌倒等等,甚至出現本應是刀群舞時四個人動作全部不一樣的狀況。



but the problem is not that jisoo misses the choreography, but even the part she gets right is not good.. pic.twitter.com/EGwpz6wWwF — JOE. (@CALRNER_) October 31, 2022

You can bring up all the old clips you want it won’t make this any less funny https://t.co/7PQKwxgHfg pic.twitter.com/XghtkNL3OP — Nae- The Astronaut by Jin (@onlyUmyScenery) October 27, 2022

雖然成員們的舞台實力已經比從前進步很多,但畢竟2年沒有這樣高強度演出,很多海外粉絲難掩失望之情,認為她們energy不足、對口型過多、明顯缺乏練習和準備。 以至於在YouTube和Twitter檢索框中輸入「BLACKPINK concert」時,前排跳出的關聯詞之一就是「mess(混亂)」。



但不得不說這次巡演的行程安排真的過於緊密,在10月25日至11月3日的10天時間裡,BLACKPINK連續開了6場演唱會、輾轉3個城市,加上成員們有目共睹的消瘦身形,表現欠佳很可能是體力在承受巨大考驗。



此外還有粉絲對Jisoo的健康狀況表示擔憂。 有網友PO出演演唱會影片截圖,稱Jisoo脖子上出現不明腫塊,疑似過勞引起淋巴發炎。 對此,YG娛樂今日向媒體表示:「Jisoo健康沒有異常,正在很好地消化全球巡演日程。」



jisoo I want to see a lump on my neck, but I wonder if it's okay...#JISOO pic.twitter.com/7iESPunCUE — (@_jisoo95_) November 3, 2022

其實細看影片就會發現,所謂「腫塊」只在Jisoo用力唱歌時才出現,2020年Jisoo做客SBS綜藝《美味的廣場》演唱《DDU-DU DDU-DU》時也能看到頸部同一位置有凸起感,但不唱歌時就完全不見,更像是用力瞬間血管膨脹所致。



接下來BLACKPINK還要在北美洲、歐洲、亞洲和大洋洲消化至少23場演唱會,一路開到明年6月底,只希望她們能健康順利地走完全程啊~



