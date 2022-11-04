BLACKPINK巡演错误频出，Jisoo颈部肿块引担忧！YG回应：「健康无异常」

BLACKPINK从10月15日开始展开全球巡演《BORN PINK》，陆续在韩国首尔、美国达拉斯、休士顿和亚特兰大开唱。 这是她们在《In Your Area》结束2年后第二次举办的大型全球巡演，场次亦从上次的36场增加到45场，且还有继续加开的可能。

时隔两年开唱，BLACKPINK的舞台表现却令部份粉丝感到意外和失望，例如Jisoo忘记舞蹈动作、Jennie走位队友与队友撞到一起、站立跳舞时突然向后仰险些跌倒等等，甚至出现本应是刀群舞时四个人动作全部不一样的状况。



but the problem is not that jisoo misses the choreography, but even the part she gets right is not good.. pic.twitter.com/EGwpz6wWwF — JOE. (@CALRNER_) October 31, 2022

You can bring up all the old clips you want it won’t make this any less funny https://t.co/7PQKwxgHfg pic.twitter.com/XghtkNL3OP — Nae- The Astronaut by Jin (@onlyUmyScenery) October 27, 2022

虽然成员们的舞台实力已经比从前进步很多，但毕竟2年没有这样高强度演出，很多海外粉丝难掩失望之情，认为她们energy不足、对口型过多、明显缺乏练习和准备。 以至於在YouTube和Twitter检索框中输入「BLACKPINK concert」时，前排跳出的关联词之一就是「mess（混乱）」。



但不得不说这次巡演的行程安排真的过於紧密，在10月25日至11月3日的10天时间里，BLACKPINK连续开了6场演唱会、辗转3个城市，加上成员们有目共睹的消瘦身形，表现欠佳很可能是体力在承受巨大考验。



此外还有粉丝对Jisoo的健康状况表示担忧。 有网友PO出演演唱会影片截图，称Jisoo脖子上出现不明肿块，疑似过劳引起淋巴发炎。 对此，YG娱乐今日向媒体表示：「Jisoo健康没有异常，正在很好地消化全球巡演日程。」



jisoo I want to see a lump on my neck, but I wonder if it's okay...#JISOO pic.twitter.com/7iESPunCUE — (@_jisoo95_) November 3, 2022

其实细看影片就会发现，所谓「肿块」只在Jisoo用力唱歌时才出现，2020年Jisoo做客SBS综艺《美味的广场》演唱《DDU-DU DDU-DU》时也能看到颈部同一位置有凸起感，但不唱歌时就完全不见，更像是用力瞬间血管膨胀所致。



接下来BLACKPINK还要在北美洲、欧洲、亚洲和大洋洲消化至少23场演唱会，一路开到明年6月底，只希望她们能健康顺利地走完全程啊~



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