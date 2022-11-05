兩位都久違現身綜藝！《謝幕》姜河那&河智苑出演《兩天一夜4》就在明晚！

上週開播即破7%收視率收穫好評的《謝幕》（謝幕：樹立而死），兩位男女主角姜河那與河智苑要一同來到《兩天一夜4》啦！

‎《兩天一夜4》由於哀悼期因素停播一週‎，明晚（5日）復播的「上行下行賞楓葉」特輯下篇將剪掉萬聖節相關內容，也會播出姜河那與河智苑現身擔任嘉賓的「繃緊神經當季美食之旅」。

據節目組透露，姜河那因為久違來到綜藝節目興奮不已，還向金鍾旼「告白」自己從學生時代到現在還在看他的《兩天一夜》傳奇影片，活潑魅力掌控全場。河智苑倒是以「人間維他命」溫暖笑容俘虜《兩天一夜》成員們和製作組的心，還非常有自信的表示自己意志力很強、很擅長玩遊戲。



搞笑的是，兩人是先以剪影登場於成員們面前，成員們毫不知情是誰光臨，金鍾旼看著剪影還以為是自己老隊友，搞笑說：「都是申智，申智！」



雖說姜河那興奮的樣子就像睽違已久上綜藝，但他其實6月才上過《認識的哥哥》大展綜藝感，就不知道在《兩天一夜4》這種戶外遊戲的節目表現如何了。而河智苑上一次登場綜藝節目可能是2020年《帶輪子的家》了。





兩位究竟會和《兩天一夜4》成員們擦出什麼火花呢？此集將在明晚播出。

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