金賽綸酒駕風波後6個月首次更新IG，照片角落驚現電子煙隨即秒刪

金賽綸今年5月因酒駕風波退出新劇拍攝，沉寂半年後首次更新IG，照片中竟出現電子香煙，令網友感到詫異。

昨日金賽綸在IG上PO出兩張照片，內容是日本漫畫《東京卍復仇者》中人物Mikey的手繪稿，留言說：「Mikey君，粉蠟筆都用不好。 就用鉛筆上了。」



引起注意的是其中一張照片右上角的物品，網友根據LOGO和包裝盒顏色檢索發現是電子香煙。 不知是不是失誤上傳，金賽綸很快又刪除了這些照片。



童星出身的金賽綸13歲就曾爆出未成年吸煙飲酒爭議。 當時有據稱和她一起喝酒的網友公開聚會照片，但金賽綸及公司都進行否認，稱「沒有意識到紅酒也是酒」、「在KTV玩得興起，沒發現香煙的存在」。



今年5月18日金賽綸又被發現酒後駕駛，行車路線歪歪扭扭、撞擊路邊變壓器至少3次，導致周遭數十個商家停電4個半小時。 警方接到多位路人舉報後出警，但金賽綸拒絕做酒測、堅持驗血檢查，被質疑欲拖延時間。 最終結果是酒精濃度約0.2%，達到吊銷駕照標準0.08%的2.5倍。

金賽綸道歉稱對自己的錯誤十分失望和愧疚，隨後從原定出演的新劇《Trolley》下車，Netflix原創劇《獵犬們》也在8月透露會刪除金賽綸已經拍好的戲份、由鄭多恩代替補拍。 然而沉寂反省6個月後第一次更新IG竟是如上內容，令不少網友感到失望：「我剛剛知道她有吸煙...」、「根本沒在反省吧」、「現在的氣氛合適嗎？」也有人猜測她是想PO到非公開賬號，不料失誤才變成公開。



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