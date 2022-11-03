GD悼念梨泰院遇难者也挨骂？ PO「小雏菊花瓣掉落影片」被质疑藉机宣传个人品牌

近日多位韩星在SNS表达了对梨泰院踩踏事件遇难者的哀悼，GD也不例外，但部份网友竟对他的PO文内容表示质疑，称是「藉机宣传个人品牌」。

首尔梨泰院10月29日发生踩踏事故致156人死亡，韩国总统尹锡悦宣布进入为期一周的国家哀悼期，多档娱乐活动取消、新戏记者会取消或延后，很多韩星也在SNS PO文表达沉痛哀悼。

GD在事故次日更新IG，PO出一张黑白云朵照片，在留言中向故人及遗属表示哀悼、祈愿伤者尽快痊愈，并加上话题「PrayforItaewon」。



还在IG Story PO出一则短片，同样写上事故话题及时间以表达哀悼与纪念，不料竟有人据此揣测他是借用悲剧事故暗中宣传自己的品牌，让众多网友傻眼。



该网友在韩网论坛发帖质问：「用自己品牌的小雏菊花瓣掉落来表达... 有必要吗？」 引来二十多万人浏览，但绝大部份网友都认为是发帖人恶意太强：「都这个时候了还要抹黑贬低艺人吗？ 小雏菊本身就代表和平，掉落花瓣意即失去了一部份的和平、一个花朵般年轻的生命，很好的表达了双重含义」、「对於每个人来说都是憾事，而GD从小住在梨泰院，心情一定更加沉痛」、「想方设法贬低艺人的家伙才更像精神病」、「有足球运动员用自己踢球的照片做成黑白来表达哀悼，都没人说什么」、「有品牌还在哀悼图里加上logo，也要骂骂？」 、「我不是GD粉丝，但经常看到他无端被骂都想为他应援」。

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