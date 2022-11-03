澳洲老奶奶也淪陷！拐杖貼滿「男神」李鍾碩的貼紙，這就是大家50年後樣子吧 XD

近日，有外國網友在 twitter 上分享一組在澳洲工作的哥哥發來的照片。

哥哥表示在打掃一位老女士的車子時，意外發現她有一根貼滿韓國人貼紙的拐杖，哥哥還開玩笑對她說：「這應該就是50年後的你吧 哈哈！」照片中，可以看到拐杖上貼滿滿的貼紙，幾乎都是李鍾碩的，而貼紙也有點褪色，看起來應該是貼了一段時間，追星果然是不分年齡啊（笑）！

這組照片在韓國論壇引發討論，網友：「是我們的未来」、「好帥啊！以後我也一定要那樣追星」、「如果想在那之前開心地追星的話，從現在開始要努力運動了」、「追星族對裝飾那些是真心的 嘿嘿」、「李鍾碩爲什麼從那出來，加上是在澳洲，有點感動啊」、「我也得學學了」等等。



另外，李鍾碩與金來沅、朴秉恩、鄭尚勳、車銀優主演的電影《分貝》（台譯：音爆浩劫）講述利用聲音感應特殊炸彈佔領市中心的炸彈設計者和襲擊的目標人物前海軍副艦長之間展開為期半日的恐襲動作片。韓國在11月16日上映、台灣在11月25日上映。



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