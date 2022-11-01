《謝幕：樹立而死》首播收視破7％！姜河那＋河智苑演技狂飆、第一首OST就由白智榮獻唱！

雖因大型事件而取消製作發布會的《謝幕：樹立而死》，仍在昨日首播中創下了7.2％的高收視率，也說是KBS近來表現相當優異的一部作品。無名話劇演員姜河那接受了成東鎰的艱鉅任務，河智苑也從年輕的高斗心演到奶奶的孫女，演技實力吸引著觀眾們從首播就開追！

10月31日首播的KBS2TV《謝幕：樹立而死》，描述一位在劇團中勉強打工餬口的小演員劉在憲（姜河那飾），雖然是孤兒但卻生活相當知足，某天他接受了來自鄭尚哲（成東鎰飾）提議，要他演一齣戲，扮演奶奶的孫子。姜河那完美變身為正直積極青年，為了生活到處打工，尤其是他在舞台上飾演一位北朝鮮軍人的樣子，完美的北韓腔調與演技震撼了鄭尚哲，這也是為何鄭尚哲有信心請他接下這樣的任務。



劉在憲的任務就是要扮演只剩三個月壽命的奶奶慈金順（高斗心飾）的孫子，這也是姜河那繼《山茶花開時》之後再度與高斗心合作。姜河那本身就是為不受題材限制的演員，一直以來始終挑戰多樣化的角色，最擅長的應該就是將平凡人又帶有溫暖的魅力表露無遺，一直是姜河那演員獨特的風格呈現，也因此讓他廣受觀眾們的喜愛。



時隔2年多再度回歸小螢幕的河智苑，從首播就扛起本劇的關鍵角色，也就是飾演1950年代年輕時的慈金順，上演了她與年輕時的鐘文（姜河那飾）心痛分離的場面，帶給觀眾們強烈的震撼。時間來到2022年，一人分飾兩角的河智苑以樂園酒店的接班人朴世妍一角登場，她繼承著奶奶的方式，對這個酒店有著深深的使命感，也展現出獨到的經營能力。但另一方面，她的大哥朴世俊卻是想著不惜一切代價將酒店出售，與河智苑成為對立方。



河智苑雖是事業上的女強人，但面對家人卻展現出無限溫柔的一面，是標準的外剛內柔型女子，播出後頗受觀眾好評，大家對於她一人分飾兩角的表現也讚譽有加。河智苑也相當開心，希望觀眾們一起期待朴世妍將如何守護樂園酒店？再加上劇中大家還聽見熟悉的歌聲，那就是OST女王白智榮，雖然白智榮因梨泰院事件不得不取消了清洲的演出，不過大家還是能在劇中聽見她的歌聲！



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