演員尹弘彬親歷梨泰院事件搶救傷者，邊哭邊做CPR：「那條路只有一人醒來」

10月30日首爾梨泰院發生大規模踩踏事件，當時演員尹弘彬也在附近人群中，見救治人手不足立即上前幫忙CPR，無奈最終作用有限。

尹弘彬在IG上透露稱，當天和女友一起來到梨泰院參觀萬聖節活動，事故發生前已意識到情況不對：「主街道一片混亂，我和女友被推著走來走去，說了幾十次很危險。『 不要推』的喊聲和『推呀』的喊聲混雜在一起。」

尹弘彬和女友幾十次險些被推倒，還扶起旁邊一位跌倒的女生。但大多數人沒看到有人跌到、扔在推擠前行，尹弘彬和女友決定盡快離開這個地方，仍用了幾十分鐘才得以脫身。



一小時後尹弘彬見到有人被抬出來，接著急救車不夠用，救護人員把傷者放在巷子裡現場實施CPR。 因為人手不足，尹弘彬立即上前幫忙做CPR：「做了20幾分鐘，女友也幫忙揉捏四肢和做人工呼吸，一起哭著祈禱無論如何都要找回意識。」

據尹弘彬描述，當時巷子裡有幾十人在做CPR，到處都是「拜託睜眼吧」的聲音，但遺憾的是：「我做CPR的那條路上只有一個人找回意識，我努力想救的人也沒能回來。 」

尹弘彬認為這次事故的前兆十分明顯，完全有機會預防，如果警察不是站在大路邊而是進入人潮擁擠的世界飲食文化街（事發地）指揮右側通行，也許就避免慘劇發生：「我知道警察公務員非常辛苦，只是人員配置方面出錯。」 呼籲查清原因避免重蹈覆轍。



此外，尹弘彬今年28歲、是兒童演員出身，曾出演《相信愛》《二樓的惡棍》《暗殺》《時間脫離者》等作品。目前梨泰院踩踏事件共導致154人死亡（包含26名外國人）、149人受傷，當日現場警力只有137人。

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