韓國長期戀愛中的7對藝人情侶！有的未出道就在一起，最長一對已10年

最近不少演藝圈情侶登記結婚，像是南宮珉與陳雅凜、馬東錫和藝正和，昨天還爆出宋仲基跟金泰梨的烏龍傳出（雙方公司已否認），不如趁機回顧下哪些真情侶正在穩定交往中！

1. 李光洙❤️李先彬（4年）

李先彬很久前就多次提到李光洙是她的理想型，後來因《Running Man》結緣，2018年12月被媒體曝光已交往5個月，隨後雙方經紀公司也立即承認。 李先彬拍《酒鬼都市女人們》時大跳李光洙的「蚊子舞」，今年7月兩人還被網友拍到一起逛商場，低調卻十分穩定。



2016年《RM》突襲宣佈交往、下周就結婚XD



2. 柳俊烈❤️惠利（5年）

這一對在《請回答1988》劇迷心中真的是完美的補全！2017年D社曝光兩人多次約會的照片，最早可追溯到當年的3月寒冬，隨後柳俊烈通過所屬社爽快承認戀情。



3. 泫雅❤️DAWN（6年）

泫雅和DAWN是同門師姐弟，2018年8月合作Triple H期間不顧公司反對公開戀情，表示當時已交往2年、在練習生時期就熟識，希望公開後可以在舞台上直視粉絲的眼睛。 隨後兩人離開CUBE娛樂，今年2月po出非常有個人風格的蛋白石訂婚戒指，甜蜜閃瞎眾人。



4. SE7EN❤️李多海（6年）

這一對是在2016年9月公開，雙方所屬社在D社爆料後承認已交往數月，兩人在艱難的時期互相給力量，加上是同齡好友，自然而然發展成了戀人。 連李多海的家人、樓上阿姨都很喜歡SE7EN，讓他們撐過一次重大危機、繼續戀情。



5. 李東輝❤️鄭好娟（7年）

兩人通過朋友介紹認識，因時尚方面的共同話題而克服9歲的年齡差走到一起，2015年被拍到約會後便大方認愛。 李東輝認為鄭好娟在專業領域努力的模樣十分迷人，在她嘗試演戲後作為前輩也給出不少鼓勵，成為彼此在生活和工作上的精神支柱。



6. 金宇彬❤️申敏兒（7年）

2015年一起拍服裝廣告後感情升溫，7月被D社曝光已交往2個月，當事人隨即大方承認。 據悉金宇彬都配合女方行程安排約會、十分貼心，後來金宇彬息影抗癌女友也不離不棄，堪稱演藝圈代表級金童玉女。



當年的「定情CF」就是這篇，大家有沒有感覺到不一樣的心動氣氛呢？XD



7. 鄭敬淏❤️崔秀英（10年）

終於到了壓軸重磅！鄭敬淏和秀英同是中央大學戲劇電影科系畢業，在秀英以少女時代出道、打算拓展演戲路線時，剛好在當演員的學長鄭敬淏貼心給她很多建議和幫助。 2012年9月鄭敬淏退伍後便開始正式交往。 當時D社拍到的照片也十分經典：兩人約會分別後又依依不捨地回頭飛吻、比心，隨後跑回來再次擁抱，每一秒都甜到爆炸XD



公開戀情對於鼎盛期女團成員的壓力可想而知，秀英2020年上節目時還透露人生最緊張的時刻就是「宣佈戀情前一晚」。 如今兩人互相支持走過10個年頭，還一起飼養了用彼此名字命名的愛犬「淏英」，低調卻穩定的戀情受到所有粉絲一致支持和看好。



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