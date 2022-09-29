全昭旻受邀池錫辰YouTube聊與梁世燦Love Line，敬業態度與真摯談話度受讚許

兩個人私下談話聽了真的舒服～此影片直接變成王鼻子觀看次數NO.2影片啦！（僅次feat.金鍾國）

池錫辰的YouTube頻道「池舒服世界」近日開啟了全新企畫，要當起司機載嘉賓一程，首位嘉賓就是《Running Man》成員「全昭Body」全昭旻！

兩人在路途自然的開啟脫口秀，聊到全昭旻和梁世燦在《Running Man》裡頭的Love Line，全昭旻直呼：「我們（私下）什麼關係都不是。」也幫宋智孝和金鍾國的Love Line一併澄清了。



全昭旻解釋在《Running Man》的時候很愛逗梁世燦，因為對方的反應太有趣了，而且劉在錫和池錫辰的反應也很好玩，所以忍不住一直玩了下去。她強調和梁世燦只是朋友，一切都是為了節目效果，曾深思過要不要停止這條Love Line。

池錫辰聽了相當訝異，全昭旻繼續解釋自己在錄影的當下都會有所考量，會先想到「今天要和誰一起製造笑點」，原因就是擔心觀眾會看膩。對比自己「毫無想法就錄影」，池錫辰相當讚嘆全昭旻的敬業態度，更稱全昭旻是目前數一數二厲害的綜藝女藝人。



池錫辰問全昭旻為何在某次遊戲打了她，全昭旻也說那都是事先規劃好的，反問池錫辰：「說老實話不會痛吧？」也搞笑的說：「怎麼能那樣打長輩呢？」



整段路程不僅聊了《RM》Love Line，還聊了全昭旻的愛情觀、全昭旻的作詞作品……觀看的網友們對這支影片普遍給予正面評價，有人留言池錫辰與全昭旻的談話內容讓人聽了很舒服，「瑣碎但是有趣」、「年齡差很多但組合很好」；也有人稱讚全昭旻私下感性又沉穩，是個集敬業、善良、有禮與節儉於一身的人，非常有魅力。

▼完整影片（可開英文字幕→自動翻譯→中文）.



此支影片目前已破百萬觀看，若不論TikTok抖音短影片，是「池舒服世界」裡觀看次數第二，僅次於金鍾國來訪的影片。不曉得此企劃下一位嘉賓是誰呢？會是全昭旻推薦的宋智孝嗎？全昭旻與池錫辰笑談宋智孝可能都不會出門，池錫辰便說：「那就載她回家好了！」



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