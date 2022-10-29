【有雷】《換乘戀愛2》大結局公開出演者最終選擇！誕生3對情侶，還公開這對超甜約會照♥

（劇透！有雷！）《換乘戀愛2》在昨日（28日）下午播出了最後一集，是 X（前戀人）和NEW（新姻緣）之間的最後選擇。

最終選擇的日子中，出演者們開車送 X 去告白，X 根據選擇留在車裡或走向 NEW。最終，金泰亦＆朴奈言、鄭賢奎＆成海恩成為了最終說旅，南熙斗＆李娜妍則沒有選擇換乘。



第一對是金泰亦＆朴奈言。金泰亦說：「從第一次見面開始就非常舒服，看到了很好的樣子，給我表達很多，一起度過了時間，變得越來越堅定了。」最終選擇彼此的兩人微笑著說：「在首爾也好好相處吧！」



鄭賢奎毫不猶豫地選擇成海恩。鄭圭民把成海恩送到鄭賢奎等的地方，成海恩聽著鄭圭民的真心在車上嗚咽。在鄭圭民旁邊聽到鄭賢奎告白的成海恩向鄭圭民做了最後的問候後，走向鄭賢奎。成海恩對鄭賢奎說：「你就像禮物一樣出現，擁抱了我所有的傷痛。」宣告第二對情侶的誕生。還通過節目公開約會照，真的超甜的啊 >///<



最後是南熙斗＆李娜妍。兩人真誠地交談，相互理解，在南熙斗和鄭圭民之間苦惱到選擇當天的李娜妍向鄭圭民道歉說：「我好像還沒有做好放下這段關係的準備，我知道見到哥哥會很幸福。」她最終選擇南熙斗，並告白：「我非常愛你，現在也愛你，我有信心在新的起點上讓你幸福。」



《換乘戀愛2》首次公開後，連續15周成為每週收費加入人數第一名，每週收看也獲得了 TVING 歷史第一名，證明火熱的話題性。

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