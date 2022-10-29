【有雷】《换乘恋爱2》大结局公开出演者最终选择！诞生3对情侣，还公开这对超甜约会照♥

（剧透！有雷！）《换乘恋爱2》在昨日（28日）下午播出了最后一集，是 X（前恋人）和NEW（新姻缘）之间的最后选择。

最终选择的日子中，出演者们开车送 X 去告白，X 根据选择留在车里或走向 NEW。最终，金泰亦＆朴奈言、郑贤奎＆成海恩成为了最终说旅，南熙斗＆李娜妍则没有选择换乘。



第一对是金泰亦＆朴奈言。金泰亦说：「从第一次见面开始就非常舒服，看到了很好的样子，给我表达很多，一起度过了时间，变得越来越坚定了。」最终选择彼此的两人微笑著说：「在首尔也好好相处吧！」



郑贤奎毫不犹豫地选择成海恩。郑圭民把成海恩送到郑贤奎等的地方，成海恩听著郑圭民的真心在车上呜咽。在郑圭民旁边听到郑贤奎告白的成海恩向郑圭民做了最后的问候后，走向郑贤奎。成海恩对郑贤奎说：「你就像礼物一样出现，拥抱了我所有的伤痛。」宣告第二对情侣的诞生。还通过节目公开约会照，真的超甜的啊 >///<



最后是南熙斗＆李娜妍。两人真诚地交谈，相互理解，在南熙斗和郑圭民之间苦恼到选择当天的李娜妍向郑圭民道歉说：「我好像还没有做好放下这段关系的准备，我知道见到哥哥会很幸福。」她最终选择南熙斗，并告白：「我非常爱你，现在也爱你，我有信心在新的起点上让你幸福。」



《换乘恋爱2》首次公开后，连续15周成为每周收费加入人数第一名，每周收看也获得了 TVING 历史第一名，证明火热的话题性。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻