郑丽媛&李奎炯泪揭真相，原来《争锋相辩》表面上是律政剧，实则传达转型正义（EP.11-12结局）

最后两集冲击也太大了QQ

《争锋相辩》昨（26）日迎来大结局，随著案件真相一一被揭露，结局的展开让人惊觉这不是单纯的律政剧，而是包含政治层面、攸关转型正义意涵的反转戏剧。

（以下涉及剧透）



卢昔意（郑丽媛 饰）成为左时白（李奎炯 饰）的辩护律师，独自搜查著真相。如先前预告所示，她查出了左时白的真实身分是「殷希竣」（本站前译殷希俊），是殷希粹的弟弟、申致植的小舅子、超市奶奶的儿子。而卢昔意原先判断「左时白设计，申致植执行」，但随著调查进展，变成了「申致植设计，李东弼执行」。

事情要从30年前说起，以「金先生」为首的曹贤植、尹硕久、李东弼等人，在1980年代是一群专门严刑拷打疑犯的警察，他们看不下去皮鞋工人罢工，让张基道（金先生（后张炳川）儿子）去工厂当卧底，逮捕了申致植将他打成残废，再逮捕申致植的岳父殷定护（本站前译殷正宇）拷打致死、申致植的岳母（即超市奶奶）则被拷打成精神障碍，申致植的妻子也被杀害。



多年后，「金先生」早就被洗白成独立运动家后代「张炳川」，和过去的同僚曹贤植等人在各个行业稳脚跟。在这期间，张炳川的帮佣（即卢昔意奶奶）因儿子身为社会记者的关系发现了张炳川的秘密，惨遭推下楼灭口，张炳川的孙女张李然全撞见了。卢昔意知道奶奶死亡的真相，誓死要让已死的张炳川仍能站上法庭接受制裁。



其实，左时白全然不知申致植的复仇大计，是在张炳川死后才知情，因为张炳川死亡当日他们三人曾独处。左时白想利用法律途径对付张炳川等人，申致植却率先用暴力解决了他们。左时白哭著对申致植质问：「这样和他们（拷问）有什么差别？」不过还是自首替申致植拖延时间，申致植最后想做的，只是想殷希粹移往他地安葬。



申致植与张基道见面，张基道大言不惭的说出殷希粹死亡真相：因为我性侵了她，她才去自杀。两人在拉扯下，申致植被推下大楼身亡，一切都被直播了出去。



最后，卢昔意与左时白共同站上被告席，她要替殷定护的再审辩护，让张炳川的罪行摊在阳光下……她说：「希望今日的法庭，能够真诚反省国家对个人犯下的暴力，鸡即揭发真相、纠正错误的判决。从现在开始，我将展开辩护。」「展开辩护」即此剧原名，点题为剧画下句点。



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