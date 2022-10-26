「N.Fia請～尖～叫～」N.Flying將在11/26於台灣舉辦演唱會！

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N.Flying將11月26日在臺北舉辦的＜2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei＞與各位粉絲見面。



N.Flying在10月17日發行了成員入伍前最後一張專輯——第八張迷你專輯。這是繼去年10月發行的第一張正規專輯《TURBULENCE》後，時隔一年，再次跟大家見面。



成員車勳和金宰鉉1994年出生，今年必須入伍。主唱柳會勝在出道前服過兵役，隊長李承協在2014年接受了兩次腿部手術，被免除兵役。



＜2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei＞

- 演出日期: 2022年11月26日(週六)

- 演出時間: 下午7點(當地時間)

- 演出場所: Dspace

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■ 票價: A區域 TWD $4,380 / B區域 TWD $3,280

輪椅專用席位 TWD $2,190

■ 粉絲福利:

- Good-Bye Session(全場)

- 彩排觀賞(400人)

* 從A區域購買者中抽取350人/從B區域購買者中抽取50人

- 團體合影(300人/每張10人)

* 從A區域購買者中抽取250人/從B區域購買者中抽取50人

- 簽名海報(100人)

* 從A區域購買者中抽取80人/從B區域購買者中抽取20人

(提前進行簽名/將由工作人員發放)

- 簽名拍立得照片(50張)

* 從A區域購買者中抽取45人/從B區域購買者中抽取5人

(提前進行簽名/將由工作人員發放)

■ 售票時間: 2022年11月5日(週六)下午1點(當地時間)

■ 購票系統網站: https://kktix.com/

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