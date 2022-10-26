「N.Fia請～尖～叫～」N.Flying將在11/26於台灣舉辦演唱會！

台灣的N.Fia記得下星期六門票發售囉！
N.Flying將11月26日在臺北舉辦的＜2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei＞與各位粉絲見面。
2022.11.26 2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei— FNC Ent. (@FNC_ENT) October 26, 2022
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N.Flying在10月17日發行了成員入伍前最後一張專輯——第八張迷你專輯。這是繼去年10月發行的第一張正規專輯《TURBULENCE》後，時隔一年，再次跟大家見面。
成員車勳和金宰鉉1994年出生，今年必須入伍。主唱柳會勝在出道前服過兵役，隊長李承協在2014年接受了兩次腿部手術，被免除兵役。
[] N.Flying 8th Mini Album 'Dearest' SHOWCASE— 엔플라잉 (N.Flying) (@NFlyingofficial) October 17, 2022
To. Dearest N.Fia
진심을 꾹꾹꾹 눌러 담아 본 N.Fia를 향한 마음
우리들의 빛나는 시작점부터 도착점까지 함께 달려 가요#NFlying #엔플라잉 #Dearest #디어리스트 #폭망 #I_Like_You pic.twitter.com/pbtBxj0ppM
＜2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei＞
- 演出日期: 2022年11月26日(週六)
- 演出時間: 下午7點(當地時間)
- 演出場所: Dspace
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■ 票價: A區域 TWD $4,380 / B區域 TWD $3,280
輪椅專用席位 TWD $2,190
■ 粉絲福利:
- Good-Bye Session(全場)
- 彩排觀賞(400人)
* 從A區域購買者中抽取350人/從B區域購買者中抽取50人
- 團體合影(300人/每張10人)
* 從A區域購買者中抽取250人/從B區域購買者中抽取50人
- 簽名海報(100人)
* 從A區域購買者中抽取80人/從B區域購買者中抽取20人
(提前進行簽名/將由工作人員發放)
- 簽名拍立得照片(50張)
* 從A區域購買者中抽取45人/從B區域購買者中抽取5人
(提前進行簽名/將由工作人員發放)
■ 售票時間: 2022年11月5日(週六)下午1點(當地時間)
■ 購票系統網站: https://kktix.com/
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