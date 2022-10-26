防彈少年團再戰2023葛萊美！二度入圍「最佳流行組合」，不懼空白期攜4新歌角逐3大獎項

全球四大表演藝術獎項之一Grammy Award（葛萊美獎、格林美）將在2023年2月舉辦第65屆頒獎典禮，據美媒報導，防彈少年團已向主辦方提交4首歌曲參加多個獎項的角逐。

4首新歌角逐3大獎項，新專輯資格不足

防彈少年團向「年度歌曲」和「最佳流行組合或團體」提交的4首歌分別是今年6月精選專輯《Proof》的主打歌《Yet To Come》，與Coldplay合作的《My Universe》，田柾國與Charlie Puth合作的《Left and Right》，以及與Benny Blanco和Snoop Dogg合作的《Bad Decisions》。 除《My Universe》的三首歌也有參選「最佳MV」獎。

「年度專輯」方面，因葛萊美規定專輯長度的75%以上必須是新錄製歌曲，所以《Proof》作為精選專輯失去評選資格。 而與其他藝人合作的三首歌曲最終會以BTS還是合作藝人的名義參與角逐，仍是未知數。



曾二度入圍「最佳組合」、多次帶來表演舞台

65屆葛萊美獎的參選范圍是去年10月1日至今年9月30日發行的歌曲，藝人向希望競選的獎項提交作品，原本的制度是由國家錄音藝術科學學院進行匿名投票決定獲獎名單，從64屆開始改由錄音學院成員共同投票決出獲獎者。 入圍名單將在11月15日公佈。

葛萊美獎共設80多個獎項，但具體獎杯數每年不同，其中最受矚目的是四個獎項為年度專輯、年度製作、年度歌曲、最佳新人，又被稱作「大四喜」。

防彈少年團2019年就曾作為頒獎嘉賓出席頒獎禮，2020年二度登上葛萊美、與Lil Nas X帶來《Old Town Road》合作舞台，2021及2022年以《Dynamite》和《Butter》兩度入圍「最佳流行組合或團體」，但均失之交臂。 從受邀到提名，不知道明年能否終於摘得獎項呢？



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