「N.Fia请～尖～叫～」N.Flying将在11/26於台湾举办演唱会！

台湾的N.Fia记得下星期六门票发售罗！
N.Flying将11月26日在台北举办的＜2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei＞与各位粉丝见面。
2022.11.26 2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei— FNC Ent. (@FNC_ENT) October 26, 2022
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N.Flying在10月17日发行了成员入伍前最后一张专辑——第八张迷你专辑。这是继去年10月发行的第一张正规专辑《TURBULENCE》后，时隔一年，再次跟大家见面。
成员车勋和金宰铉1994年出生，今年必须入伍。主唱柳会胜在出道前服过兵役，队长李承协在2014年接受了两次腿部手术，被免除兵役。
[] N.Flying 8th Mini Album 'Dearest' SHOWCASE— 엔플라잉 (N.Flying) (@NFlyingofficial) October 17, 2022
To. Dearest N.Fia
진심을 꾹꾹꾹 눌러 담아 본 N.Fia를 향한 마음
우리들의 빛나는 시작점부터 도착점까지 함께 달려 가요#NFlying #엔플라잉 #Dearest #디어리스트 #폭망 #I_Like_You pic.twitter.com/pbtBxj0ppM
＜2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Taipei＞
- 演出日期: 2022年11月26日(周六)
- 演出时间: 下午7点(当地时间)
- 演出场所: Dspace
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■ 票价: A区域 TWD $4,380 / B区域 TWD $3,280
轮椅专用席位 TWD $2,190
■ 粉丝福利:
- Good-Bye Session(全场)
- 彩排观赏(400人)
* 从A区域购买者中抽取350人/从B区域购买者中抽取50人
- 团体合影(300人/每张10人)
* 从A区域购买者中抽取250人/从B区域购买者中抽取50人
- 签名海报(100人)
* 从A区域购买者中抽取80人/从B区域购买者中抽取20人
(提前进行签名/将由工作人员发放)
- 签名拍立得照片(50张)
* 从A区域购买者中抽取45人/从B区域购买者中抽取5人
(提前进行签名/将由工作人员发放)
■ 售票时间: 2022年11月5日(周六)下午1点(当地时间)
■ 购票系统网站: https://kktix.com/
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