比聖圭早一天跟INSPIRIT見面：INFINITE忙內李成種要來台灣舉行見面會！

不知道會不會見到2人同框呢？

日前INFINITE忙內李成種宣佈相隔4年，將在11月18日於晚上7點30分Zepp New Taipei宏匯廣場8樓舉行見面會！門票將於本週六（10月29日）上午 11 點在 KKTIX 全面發售。



這次成種來也獻上三個「第一」：第一場個人粉絲見面會、第一次單飛來台灣、第一次登上Zepp New Taipei！可以說是誠意十足啊～



舉辦第一場個人海外粉絲見面會就獻給台灣，睽違4年來到台灣的成種準備了很多精彩內容，及展現最棒的自己給最愛最支持他的INSPIRIT。想念無限的INSPIRIT們記得在這個週六門票發售啦～

而隊友兼隊長金聖圭也會在同月19、20日於台北TICC國際會議中心舉行十週年粉絲見面會！不知道到時候會不會有機會見到２人同台或同框的畫面呢？

李成種台北見面會「LEE SEONG JONG 1ST FAN MEETING IN TAIWAN [TIME LEAP]」

演出日期：2022/11/18(五) 19:30

演出地點：「Zepp New Taipei」（新莊宏匯廣場8樓）

售票系統：KKTIX

啟售時間：2022/10/29上午11:00

票 價：$4680/$4280/$3880/$2880/$1980(站席)/$2340身障席

優惠福利：購票就可獲得「海報、簽名口罩、筆記本」以及擊掌資格，還會抽「團體照（10人一組）」、拍立得等重磅福利。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞