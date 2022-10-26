终於等到《恶女是悬丝木偶》完整版！车银优单膝下跪对韩韶禧宣誓「我现在是公主您的人」

「漫撕男女」车银优、韩韶禧、李洙赫合体为 Kakao Page 《恶女是悬丝木偶》拍摄广告。

讲述被杀害的女主角以「迦耶娜」的身分醒来后，为摆脱弟弟「雷帝普」的阴谋、守护皇权，与自己深爱的「棋德瑞」成爲政治伙伴，并展开致命的罗曼史。而3分钟完整版终於公开啦！



重生后的迦耶娜公主大变，还霸气宣示：「从现在开始我要做最适合我的事，像恶女一样，即使卑鄙、龌龊。」在舞会上，大家对她的成年仪式议论纷纷，猜测会选择棋德瑞作为舞伴，这时...雷帝普突然出现，并在她耳边说著：「要美丽地待在我身边啊～那才是皇女该做的事。」雷帝普把迦耶娜当作自己美丽的玩偶，迦耶娜也知道：「美丽无法成为权力。」



之后，迦耶娜从床上醒来，昨晚才被下毒酒的她，却被提醒要梳妆打扮，让她笑著说道：「差点死去的身躯，一起床就开始打扮了，这个皇宫真是可笑啊！」美丽的玩偶已经死去，她得知雷帝普没有军权，加上他很在意棋德瑞的绝对权力，而这也成为她的底牌。



迦耶娜也与棋德瑞见面，她说：「您竟然没有躲著我？要是我像以前一样讨厌黏人怎么办？」棋德瑞也察觉公主在某瞬间已经变得不一样，就连自己也发生了改变。原本不喜欢碰到其他人、甚至有洁癖，但是和她在一起却没关系。迦耶娜对著棋德瑞说：「成为我的力量吧！这绝对不会亏本。」棋德瑞表示心里愿意相信她，并单膝盖下跪亲吻她的手臂说著：「我现在是公主您的人。」



只能说真的太精彩，每个画面都好好看！网友们也在影片下留言：「拜托拍成电视剧吧」、「不是，作爲广告太可惜了，选角和演技，怎么这么适合啊ㅠㅠㅠ」、「演员们很好地展现了角色特徵！制作公司在做什么！！快点给我拍电视剧吧！」、「不是，韩韶禧疯了吧，车银优像撕破漫画走出来的」等等。

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