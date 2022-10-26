金在中狀態維持現況令人驚訝～網友：不愧是李秀滿的初戀！堪比吸血鬼轉世的美貌♥

很多人看到照片下巴都要掉了！

金在中原屬團體東方神起，後以男團JYJ繼續活動，才華出眾的他擁有天籟美聲，不只歌喉驚人，還身兼多重身分，自譜詞曲、演戲、還當起設計師！



最近帶來新作品的金在中，睽違六年再以新專輯《BORN GENE》宣告回歸歌壇，第一首主打歌曲《NOBODY LIKE YOU》的MV公開，展現一別以往的全新面貌，活潑、鮮豔的專輯設計也貼合歌曲意境，讓粉絲驚喜萬分，再度陷入金在中魅力！



先前舉行粉絲見面會時，隨著一系列活動照公開，也在網上掀起巨大波瀾！今年出道已屆19年的他，今年已將近40歲，但是外貌卻像10幾歲少年，許多網友對他狀態的維持感到十分吃驚，紛紛表示：一點開就被帥到、怎麼比大學生的我還年輕？當天還戴上粉絲送的臉鏈，看起來容貌更加華麗、襯托迷人美貌！



除了新專輯見世，最近金在中還出了新書，講述出道以來的工作點滴、心情記敘，讓大家一窺金在中藝術家性格的內心層面，上帝真是不公平，給了金在中才華、還有永世不老般的美貌！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞