《依法相愛吧》雖未創下高收視率卻以正義及愛情帶來療癒：「希望大家看了能暫時忘卻痛苦」

愛情電視劇《依法相愛吧》在昨日晚間已播出大結局，李昇基、李世榮也不負眾望走上紅毯，雖然播出期間收視率不見起色，不過依舊以美好的愛情療癒所有收看的觀眾們。

飾演主角金正浩的李昇基在殺青前表示，與這群演員及工作人員們共同拍攝的其間相當幸福並開心，也是他睽違許久再度演出KBS台的作品，在這期間內感謝觀眾們的厚愛，也託大家的福進行得相當順利，感到榮幸，也謝謝大家的喜愛，想起他們的時候歡迎大家隨時重刷劇情喔！



飾演金宥利的李世榮表示，沒日沒夜地一路拍攝下來不知不覺就到了最終回了，也覺得有些惋惜，想向感謝這段期間內喜愛《依法相愛吧》的觀眾們致上感謝，也希望大家能死守首播直到最終回喔！劇中飾演李昇基表哥的心理醫師演員金南喜，也提到自己想要演出能帶來溫暖與笑容的電視劇作品，也希望大家看了這部作品能夠暫時忘卻生活中的痛苦。



而《寄生上流》與《衣袖紅鑲邊》的張慧珍在本次飾演鄰居大媽，她也表示幾個月的拍攝期間，演員們以及工作人員們真的都相當辛苦，她也與大家度過了愉快又幸福的時光，感謝觀眾們喜愛看她與劇中另一位鄰居崔女士的鬥嘴喜劇互動，她也將很快再以下一部新作品跟觀眾們問候。飾演崔女士的白賢珠也表示，雖然很捨不得送走作品《依法相愛吧》，不過也會很懷念劇中大家坐在超市前面桌子一起吃飯的樣子。



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