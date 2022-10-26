Disney+《千元律師》南宮珉搞笑無極限！短短10秒表情太豐富，與「他」竟有CP情？

由Disney+獨家播出的人氣韓劇《千元律師》，找來男神南宮珉飾演古怪律師「千智勳」，搭擋新生代女星金智恩主演的菜鳥實習律師「白瑪麗」，打造出黑色幽默的法庭題材。

在第9集中，智勳這次要幫忙的對象，竟是自己的事務長謝武長（朴真宇飾演），他潛入敵營當起「詐騙賣車業務」，甚至還大展「金雞獨立」、呲牙裂嘴的搞笑橋段，甚至與同窗好友民赫（崔代勳飾演）飄著淡淡的CP情？完全拋棄形象的演出，也讓網友讚嘆視帝果然出神入化！



1.引擎壞掉的聲帶模仿對決？

跟著事務長到了詐騙集團經營的車廠之後，詐騙業務員刻意先給智勳看正常的車款，隨後則用千奇百怪的理由引薦他另一台真正出問題的車。但早就識破的智勳不斷要求購買正常的車，沒想到業務員突然說「這台車有爆震問題！」要智勳頭低下來聽前蓋，這時再用嘴巴發出「嗯嗯嗯～」引擎壞掉的聲音來騙智勳。沒想到智勳竟然一樣用嘴巴發出引擎故障聲，還神回「我非常愛聽這種聲音，賣給我吧！」突如其來的聲帶模仿對決，笑點滿滿！



2.狂奔追壞人竟也可以「身體搞笑？」

眼見智勳不放棄的決心，業務員只好趕緊打給上司回報狀況。智勳發現業務員慢慢走遠後一個箭步追上，讓業務員嚇得拔腿狂奔，一邊問「你幹嘛要追我啊？」智勳則在後頭大喊「我說我要買這台車！」兩人就在車廠開始你追我跑，正當智勳差點追不上時，他甚至跳上車頂飛下來，手腳還展現「金雞獨立」的模樣，嘴裡發出雞叫聲，超搞笑的噴飯動作讓人一看再看，也佩服南宮珉可以一本正經的搞笑。



3.潛入敵營後的痛快一擊

智勳要求業務員引薦自己去裡頭工作，為的就是要收集詐騙集團的更多資訊。他聯手以前當檢察官時認識的的藝珍前輩（孔敏貞飾演），在詐騙集團上繳給詐騙源頭費用時，刻意用車子將入口擋住。被矇在鼓裡的詐騙上司憤怒又不解，這時智勳才公開所有真相，大罵詐騙集團「要不是你當初賣這台爛車，現在就不會停在這邊擋你的路了」激動又發了瘋大笑的他，在短短幾秒內表情由笑轉怒的變化超豐富，毫無包袱的演出看完超過癮。



4.民赫跟智勳原來是隱藏CP？

原以為是精明的男二，原來民赫（崔代勳飾演）竟然跟大家一樣都愛著智勳？民赫得知智勳被詐騙集團困住有危險時，不顧一切衝入敵營救人，更激動要智勳不要回頭趕快走。如此感動又有愛的行為，一瞬間還以為民赫愛的是智勳！在本集中民赫雖然戲份不多，但一出現都是經典。在前半段劇情時他也受命去詐騙集團那邊買車，遇上正在臥底的智勳時，還溫馨說「不要為了錢在這邊太久，還是要記得專注在自己的本行！」如此暖心又帥氣的發言，讓不少人都被民赫圈粉啦～



如今劇情即將進入大結局，收視率也節節高升！外界也開始猜測究竟能不能再度刷新自身的超狂15％紀錄。也有不少劇迷都相當不捨「精神糧食」竟然只剩下3集，如果還沒看過《千元律師》，千萬不要錯過在Disney+的精彩好劇！

Disney+獨家跟播《千元律師》每週五、六22:30上架新集數！

配合韓國電視播出時段調整如下

●10/29(六)，22:30 EP10 上架

●11/04(五)，22:30 EP11 上架

●11/05(六)，22:30 最終回 上架

●立即觀看：https://www.disneyplus.com/zh-tw

或前往APP Store、Google Play、下載Disney+ APP 訂閱並開始你的觀看之旅！追蹤Disney+以獲得第一手訊息！

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞