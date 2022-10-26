Disney+《千元律师》南宫珉搞笑无极限！短短10秒表情太丰富，与「他」竟有CP情？

由Disney+独家播出的人气韩剧《千元律师》，找来男神南宫珉饰演古怪律师「千智勋」，搭挡新生代女星金智恩主演的菜鸟实习律师「白玛丽」，打造出黑色幽默的法庭题材。

在第9集中，智勋这次要帮忙的对象，竟是自己的事务长谢武长（朴真宇饰演），他潜入敌营当起「诈骗卖车业务」，甚至还大展「金鸡独立」、呲牙裂嘴的搞笑桥段，甚至与同窗好友民赫（崔代勋饰演）飘著淡淡的CP情？完全抛弃形象的演出，也让网友赞叹视帝果然出神入化！



1.引擎坏掉的声带模仿对决？

跟著事务长到了诈骗集团经营的车厂之后，诈骗业务员刻意先给智勋看正常的车款，随后则用千奇百怪的理由引荐他另一台真正出问题的车。但早就识破的智勋不断要求购买正常的车，没想到业务员突然说「这台车有爆震问题！」要智勋头低下来听前盖，这时再用嘴巴发出「嗯嗯嗯～」引擎坏掉的声音来骗智勋。没想到智勋竟然一样用嘴巴发出引擎故障声，还神回「我非常爱听这种声音，卖给我吧！」突如其来的声带模仿对决，笑点满满！



2.狂奔追坏人竟也可以「身体搞笑？」

眼见智勋不放弃的决心，业务员只好赶紧打给上司回报状况。智勋发现业务员慢慢走远后一个箭步追上，让业务员吓得拔腿狂奔，一边问「你干嘛要追我啊？」智勋则在后头大喊「我说我要买这台车！」两人就在车厂开始你追我跑，正当智勋差点追不上时，他甚至跳上车顶飞下来，手脚还展现「金鸡独立」的模样，嘴里发出鸡叫声，超搞笑的喷饭动作让人一看再看，也佩服南宫珉可以一本正经的搞笑。



3.潜入敌营后的痛快一击

智勋要求业务员引荐自己去里头工作，为的就是要收集诈骗集团的更多资讯。他联手以前当检察官时认识的的艺珍前辈（孔敏贞饰演），在诈骗集团上缴给诈骗源头费用时，刻意用车子将入口挡住。被蒙在鼓里的诈骗上司愤怒又不解，这时智勋才公开所有真相，大骂诈骗集团「要不是你当初卖这台烂车，现在就不会停在这边挡你的路了」激动又发了疯大笑的他，在短短几秒内表情由笑转怒的变化超丰富，毫无包袱的演出看完超过瘾。



4.民赫跟智勋原来是隐藏CP？

原以为是精明的男二，原来民赫（崔代勋饰演）竟然跟大家一样都爱著智勋？民赫得知智勋被诈骗集团困住有危险时，不顾一切冲入敌营救人，更激动要智勋不要回头赶快走。如此感动又有爱的行为，一瞬间还以为民赫爱的是智勋！在本集中民赫虽然戏份不多，但一出现都是经典。在前半段剧情时他也受命去诈骗集团那边买车，遇上正在卧底的智勋时，还温馨说「不要为了钱在这边太久，还是要记得专注在自己的本行！」如此暖心又帅气的发言，让不少人都被民赫圈粉啦～



如今剧情即将进入大结局，收视率也节节高升！外界也开始猜测究竟能不能再度刷新自身的超狂15％纪录。也有不少剧迷都相当不舍「精神粮食」竟然只剩下3集，如果还没看过《千元律师》，千万不要错过在Disney+的精彩好剧！

Disney+独家跟播《千元律师》每周五、六22:30上架新集数！

配合韩国电视播出时段调整如下

●10/29(六)，22:30 EP10 上架

●11/04(五)，22:30 EP11 上架

●11/05(六)，22:30 最终回 上架

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