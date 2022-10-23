惠利出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》跳了舞、被屎擊中還哭了，劉在錫暖心勉勵：不要太苛責自己

19號播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》邀請惠利到節目中作客，惠利一個人可說是包辦了所有鏡頭，不僅跳了舞、被鳥屎擊中甚至還哭了。

《請回答1988》是惠利以演員的身份開始為人周知的代表作品，當時的他非常努力，開拍前每個禮拜都跟導演一起讀劇兩次，一讀就是三四個小時，練習到前四集劇本不知不覺的整個都背了下來。惠利坦承，自己能接到這樣優秀的作品運氣真的很好，不過兩位主持人也肯定了惠利的努力，認為就算有運氣，沒有付出相當的努力，也不可能獲得這麼好的成果。



節目中，當惠利在認真回答問題時，突然一滴鳥屎從天而降，嚇得他當場大聲尖叫，劉在石笑說這是本節目以來的第一次，曹世鎬則像是嫉妒惠利被綜藝之神眷顧的說：「果然會成功的人必能成功呢！」



惠利給20幾歲的自己一段鼓勵的話：「20多歲的時候，為了做可愛乖巧、討人喜歡的事情真的辛苦了，雖然總是覺得自己沒有做成什麼事，但妳做得很好！」因為心疼自己，忍不住濕了眼眶。曹世鎬故意開玩笑安慰他：「今天真是多樣，跳了舞，還被屎擊中，還哭了。」



惠利認為偶像就是他的天職，他喜歡這個工作一直給他新的挑戰，原地踏步的時候固然辛苦，但他認為總有一天一定可以克服困境的。劉在石也附和，他覺得原地踏步也是件厲害的事，就算只是努力維持現狀，他也是非常滿足的。不過劉大神就算維持現狀也是第一名啊！他的狀況應該跟大家不太一樣吧XD

劉在錫暖心的補充，他其實想告訴大家努力後就算情況沒有改善，也不要太苛責自己，因為世事無法盡如人意。惠利也附和，每一刻都充實自己的話，總會有一天會變好的。



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