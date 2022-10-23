李施彦40秒送走3组偶像团！对著WINNER唱iKON的歌，徐仁国救场也失败XD

旻浩瞪大眼睛的模样真的XD这期酒友大乱斗的《看我的肩膀，都脱臼了啊》实在是太多笑点啦！

昨天公开的《看我的肩膀，都脱臼了啊》里圭贤、闵浩和殷志源分别叫来各自的酒友，由人数最少的殷志源请客。 李施彦作为殷志源的酒友姗姗来迟，在圭贤酒友桌闲聊一阵后来到志源这桌，抓著金秦禹说：「我是你的粉丝！我很喜欢你们的歌！」

接著很有自信地唱起iKON的《LOVE SCENARIO》：「曾彼此相爱~」秦禹干咳一声搂住他的肩膀，安慰道：「没关系，可以理解的。」 李施彦还没反应过来：「不对吗？」



坐对面的太恒浩问他不知道WINNER吗，李施彦：「当然知道啊！宋旻浩、秦禹、姜升润...」接著又唱起《LOVE SCENARIO》，坐桌角的旻浩瞬间睁大眼XD



徐仁国和太恒浩试图挽回局面，唱了一段WINNER的歌词「我喜欢你，Really really~」，没想到李施彦完全不领情：「那不是BTS吗！」节目组立即打出字幕：「这里代为谢罪了...」XD



网友感叹这段笑点太密集：「大傻不愧是大傻」、「古代人嘛，可以理解」、「一次性得罪三个团」、「Mino变脸超快kk」。



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