金門高粱在韓綜登場！李泳知辣到變臉，還透露：「請避開58度高粱酒，真的什麼印象都沒有」

李泳知為了紀念《雖然沒準備什麼菜》最後一期錄製與嘉賓是 BTS 防彈少年團 Jin，她拿出珍藏的58度金門高粱酒，結果...喝了一口之後辣到馬上變臉！

還不斷驚呼：「哇～～～這個真的絕了！不是...這是什麼情況呢？喝下去過後，酒順著喉嚨下去，哇～～～現在也還...」之後她又喝了幾杯，到了後段感覺超醉的啊 XD



影片上線後，李泳知通過 IG 限時動態分享《雖然沒準備什麼菜》的連結，更寫下：「請避開58度高粱酒，真的什麼印象都沒有了，謝謝大家！」



而李泳知曾在2019年《高等Rapper3 》拿到冠軍，這次也以參賽者出演嘻哈選秀節目《Shoe Me The Money 11》。節目於昨晚（21日）首播，第一輪海選公開後，李泳知的 Rap 也馬上引發熱烈討論，網友紛紛表示：「我愛泳知的本職工作」、「泳知啊...要爬到什麼高度啊...」、「真的太厲害了！奪冠吧」、「因爲本來就很擅長 太棒了」、「語調真的是獨一無二的」等等，期待他之後的表現啦～

얘들아(0명)..

어차피 다들 예상했겠지만.. 이영지가 쇼미더머니 찢었다 pic.twitter.com/PGxef0vZtp — juda (@blueblewblued) October 21, 2022

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