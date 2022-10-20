《二十五，二十一》青梅竹馬售後！「昇琬」李宙明到拍攝現場探「智雄」崔顯旭的班！

19日，崔顯旭在 IG 限時動態上傳與李宙明的合照，並寫下：「遠道而來的拍攝現場。」昇琬去給智雄探班啦～

在熱門劇《二十五，二十一》中，李宙明飾演「池昇琬」一角，是全校第一，也是班長，作為高中廣播部的 DJ，與聽眾熱情地思考這個時代和社會、學校、個人的生活；而崔顯旭飾演「文智雄」一角，是全校倒數第一，作為一個有著獨特個性和風格的時尚達人，他有著聲稱自己是藝術世界的荒謬。兩人是是青梅竹馬，當時播出他們的互動受到許多觀眾的喜愛，更有網友剪輯「昇琬＆志雄」版本的《那年，我們的夏天》 XD



在《Racket少年團》、《二十五，二十一》之後，崔顯旭也成為備受矚目的新星。與朴志訓、洪慶主演的網路劇《弱美男英雄》將在11月18日公開，該劇改編自同名漫畫，講述看起來柔弱的上位1%模範生「延時恩」用天生的頭腦與分析力對抗學校內外暴力的弱小少年強大動作成長故事。



此外，崔顯旭還有望出演《擁抱太陽的月亮》、《Kill Me Heal Me》編劇新作《閃閃發光的西瓜》，讓人期待他之後的發展啊！而李宙明近日也為《ELLE》拍攝一組畫報，被問到近況時，她表示：「與其陷入下次應該展現怎樣的面貌的苦惱中，如多運動、多吃、多享受，健康地生活著。」下一部作品也正在討論中。



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