《二十五，二十一》青梅竹马售后！「升琬」李宙明到拍摄现场探「智雄」崔显旭的班！

19日，崔显旭在 IG 限时动态上传与李宙明的合照，并写下：「远道而来的拍摄现场。」升琬去给智雄探班啦～

在热门剧《二十五，二十一》中，李宙明饰演「池升琬」一角，是全校第一，也是班长，作为高中广播部的 DJ，与听众热情地思考这个时代和社会、学校、个人的生活；而崔显旭饰演「文智雄」一角，是全校倒数第一，作为一个有著独特个性和风格的时尚达人，他有著声称自己是艺术世界的荒谬。两人是是青梅竹马，当时播出他们的互动受到许多观众的喜爱，更有网友剪辑「升琬＆志雄」版本的《那年，我们的夏天》 XD



在《Racket少年团》、《二十五，二十一》之后，崔显旭也成为备受瞩目的新星。与朴志训、洪庆主演的网路剧《弱美男英雄》将在11月18日公开，该剧改编自同名漫画，讲述看起来柔弱的上位1%模范生「延时恩」用天生的头脑与分析力对抗学校内外暴力的弱小少年强大动作成长故事。



此外，崔显旭还有望出演《拥抱太阳的月亮》、《Kill Me Heal Me》编剧新作《闪闪发光的西瓜》，让人期待他之后的发展啊！而李宙明近日也为《ELLE》拍摄一组画报，被问到近况时，她表示：「与其陷入下次应该展现怎样的面貌的苦恼中，如多运动、多吃、多享受，健康地生活著。」下一部作品也正在讨论中。



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