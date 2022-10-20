AOA雪炫時隔10年將離開FNC娛樂！專屬合約月底到期，雙方討論過後決定不再續約！

AOA雪炫時隔10年將離開FNC娛樂！專屬合約月底到期，雙方討論過後決定不再續約！

明星   2022年10月20日   星期四14:39   Yuan   2

（封面圖源：FNC娛樂、IG@s2seolhyuns2）

今日（20日），FNC娛樂方面表示：「與雪炫經過長時間的對話和討論，決定終止經紀業務。」並宣佈專屬合約結束的消息。

接著提到：「雪炫在2012年出道後，作爲代表 FNC 娛樂公司的藝人，在多方面展現帥氣的面貌。向長久以來相信本公司並陪伴我們的雪炫表示感謝，感謝一直給予我們無私的愛和支持的粉絲們。本公司今後也會真心爲雪炫加油，希望大家一如既往地支持準備新開始的雪炫。」
（圖源：FNC娛樂）

雪炫在2012年8月以女子組合 AOA 出道，之後憑藉《短裙》、《短髮》、《Like a Cat》、《Heart Attack》、《Bingle Bangle》等熱門歌曲獲得大眾的喜愛。之後以電視劇《我女兒書英》爲開端，陸續出演《我的國家》、《日與夜》、《殺人者的購物目錄》和電影《江南1970》、《殺人者的記憶法》、《安市城》等，同時進行演技活動。
（圖源：FNC娛樂）（圖源：tvN《日與夜》劇照）（圖源：tvN《殺人者的購物目錄》劇照）

另外，雪炫與時完合作的新劇《什麼都不想做》將在11月公開，該劇改編自人氣網漫《什麼都不想做》，講述28歲就宣佈人生罷工、放棄工作的女子，與數學神童、圖書管理員之間的治癒羅曼史。 劇中的兩位主角都有各自逃避現實的苦衷，是一部反應社會現實、能夠引發現代大眾共鳴的作品。
（圖源： KT스튜디오지니）

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留言/評論
  • FNC應該快倒了
    52分前
  • 不續約FNC真是好消息
    1小時前
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