《二十五，二十一》這對青梅竹馬引發熱烈討論！網友剪輯「志雄＆昇琬」版本的《那年，我們的夏天》

在《二十五，二十一》中，這對青梅竹馬也受到不少觀眾的喜愛！

劇中，池昇琬（李宙明 飾）是全校第一，也是班長，作為高中廣播部的 DJ，與聽眾熱情地思考這個時代和社會、學校、個人的生活；而文智雄（崔顯旭 飾）是全校倒數第一，那個時代的網紅，作為一個有著獨特個性和風格的時尚達人，他有著聲稱自己是藝術世界的荒謬。



第12集中，成績不好的智雄老是被針對，那個年代有規定不能體罰，昇琬看到智雄被賞巴掌時實在忍無可忍，還報警想要事情鬧大，但老師則要昇琬道歉。而昇琬則堅持自己的原則和正義，所以自請退學，智雄知道後自責地哭了。智雄：「你唯一的弱點，就是有我這個朋友，老是因為我被捲進麻煩之中。」昇琬則對他說：「我就是為了被捲進麻煩之中，才跟你當朋友的，我還要繼續和你經歷有趣的事。」



兩人的敘事和設定，引發熱烈討論：1.兩人是青梅竹馬、2.昇琬是智雄的信仰、3.他們在學校偷偷建秘密基地、4.智雄永遠的緋聞對象昇琬、5.昇琬覺得和智雄在一起很有趣、6.全校第一名+全校倒數第一。上週播出後，「智雄昇琬」還登上推特趨勢。





最近，還有網友把他們剪輯成《那年，我們的夏天》版本，再搭上片頭曲，也讓網友表示：「金志雄來給他們拍個紀錄片吧」、「喜歡班長和小可愛」、「我只能全買志雄昇琬的股票...」、「在 Ins 互動超可愛」等等。

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