[有雷]戀綜變成驚悚劇！《粉紅謊言》集結情路被偏見阻礙的人，以謊言開始的心動能修成正果嗎？

這檔戀綜不得了！出演者全都有不想被人知道的秘密，男女比例和形勢不斷反轉，才公開4集已經讓人無數次驚掉下巴，甚至還出現《寄生上流》裡的情節！OMG~

《粉紅謊言》是Disney+推出的第一檔韓國戀愛實境秀，讓有故事的青春男女們拋開偏見、為了「愛」而允許說謊，想測試男男女女們能否不看對方的條件及背景，僅看對方本身而愛上對方。



*以下內容包含《粉紅謊言》前4集關鍵內容！想保留神秘感的話可以先保留再閱讀哦^^



節目出演者共有5男5女，但一開始只有7個人出場，其中3男3女配對約會時就有一個可憐蟲男生被單獨留在住處XD這些人都有在戀愛市場不受歡迎的個人條件，所以節目組允許他們說謊，一開始自我介紹時大家都不知道是真是假。



第一個公開秘密的女出演者是徐荷妮，她的秘密是：曾是成人片演員。 雖退出行業多年仍時常收到陌生男子的騷擾DM，害怕談戀愛後被男方親友發現她拍過什麼電影，所以6年來都不曾約會。 這一次，她希望隱藏過往身份，尋找能夠不帶偏見愛上她的人。



出演者分別自我介紹是三星研究所研究員、時裝公司實習生、年輕CEO、小學體育老師等等，但是真是假，MC和觀眾都不知道。 比如那位研究員韓巴凜，看起來履歷完美前途無量，但實際上家境十分貧寒，薪水的一大半都要供養家人。



而活潑開朗的「時裝公司實習生」姜多海，實際上是從沒工作過的富家女，每個月零花錢就有幾千萬，隱瞞身份就是怕男方感到負擔。



節目規定每個出演者可以知道一個出演者的秘密，但不能說出去。 富家女和體育老師小鮮肉毛燦率互有好感，當燦率得知她的秘密後，原本想結婚的心瞬間涼了一大截！



另外3位出演者均以意想不到的方式出場，壓軸的是身材火爆的皮拉提斯老師姜太陽，著泳衣出場立即吸引所有女生關注。 喜歡肌肉男的多海眼睛都看直了，讓她的燦率十分緊張XD



第4集的泳池party真的超養眼！



這時反轉又來了，大家以為新來的3個人對之前發生的事一無所知，但事實是：他們從第一天就住在同一座房子裡，只是7人在地上、3人在地下室！通過監控攝像頭，3人對「地上世界」的一舉一動瞭若指掌，反而是地上7人和觀眾一直被蒙在鼓裡。 MC們全部驚呆，以為看到電影《寄生上流》的劇情，沒想到戀愛真人秀可以如此驚悚XD



《粉紅謊言》目前播到第4集，每週三更新、一共12集。 節目裡每天晚上大家要發簡訊給心儀對象，人氣最高的男生是洪河壘。 他自稱曾在日本當過8年偶像、現在韓流娛樂公司執行長，對他有好感的徐荷妮查看他的秘密後雖然吃驚但並沒有排斥，反而認為他的經歷讓她有共鳴，謎底是什麼就要等下周揭曉啦！



此外小編也很好奇皮拉提斯老師的秘密，他外形又好、待人態度又親切，究竟是什麼讓他情路受阻呢？歡迎一起來討論！



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