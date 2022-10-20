[有片]《千元律師》千辯南宮珉還沒能送走她！從登場台詞到戒指、花束、眺望地，看出對李清娥的癡情！

《千元律師》上週播出的兩集劇情說明了南宮珉在檢察官時期所遭遇的故事，與李清娥的一段戀情以及令人心痛的別離，此時回看劇情的前半段，不難看見代替未婚妻成為千元律師的南宮珉，處處還保留著她的影子。

#尾戒與墨鏡

《千元律師》南宮珉從一登場就以特殊的造型吸睛，在上週的劇情也演出了，他因為痛失愛人而哭腫了雙眼，為了接待委託人而戴上了墨鏡，從此成了他的招牌造型。在送別了愛人，他摘下她的婚戒戴在自己右手的小指上，從第一集開始的畫面就可看見戒指的存在。



#「我看起來不像律師嗎？」與聚餐地點

李清娥的這一句台詞，是讓南宮珉第一次露出笑容的關鍵。在第一集南宮珉爬上了漢江邊的橋上勸退想輕生的委託人，對方質疑他的身份時，南宮珉同樣說出這句「我看起來不像律師嗎？」讓他難忘的一句話。



而當時兩人打賭，李清娥請他喝酒的地方，同樣也是南宮珉與金智恩首度合作並正式錄取她為實習律師時，與事務長三人共同慶功的地點。



#同樣的花束與眺望地點

與未婚妻相約在地鐵站見面時，表情一派輕鬆的南宮珉手中拿著一束白色的美麗花朵，最終卻在地鐵上經歷前所未有的心碎。而在事務所放假一日那天，南宮珉依舊帶著同樣的花束，來到她的墓前。並且原本不常露出笑容的南宮珉，現在卻對著重新得到幸福的委託人們，溫暖的笑著。





千辯南宮珉也常一個人來到高處凝望遠方，而這個地點曾是李清娥與他多次相約談心事的地點，南宮珉獨自來到這裡回憶著當時的她。



#白瑪麗的發問令他懷念

白瑪麗（金智恩飾）一來到像茶館一樣的辦公室，坐在魚缸前的位置批評了一番，此時南宮珉臉色變得嚴肅說道：「請尊重別人的辦公室，這裡對我來說是非常珍貴的地方。」而白瑪麗也在聚餐時問到為何委託費是1000韓元呢？南宮珉則表示自己也想知道答案，「可能是一個夢想吧！」表情若有所思，想起了李清娥。



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