一心為粉絲考慮的暖心愛豆♥ Red Velvet Wendy：求你們別買太多專輯了！

這是什麼天使愛豆啊！

Red Velvet成員Wendy在收費APP Bubble上的聊天截圖曝光，引來大批粉絲和網友的稱讚。一名粉絲告訴Wendy「我會努力掙錢，然後去歐尼的演唱會，去買歐尼的專輯」。 而Wendy的留言出人意料，她回復：「不要買太多張專輯，求你了，希望你能用買專輯的錢去守護健康，或者和家人們一起去吃美食，為奔波忙碌了一天的自己買些好吃的。 」

Wendy還稱：「天逐漸變冷了 ，去買一件長款羽絨服吧，生病的話就去醫院。 發了專輯之後你可能又要關注到底賣出去多少，這有什麼重要的呢？有人加油，有人願意聽就很好了。是因為大家買很多，才會推出這麼多版本的專輯，不買這麼多的話很有可能就只發行一個版本吧，誰又知道呢？我要去提議只出一個版本的專輯，小卡也只發一種。」Wendy字裡行間就如同一個溫柔的大姐姐在勸解弟弟、妹妹不要浪費太多的錢花費在專輯上，要多多關注自己才是，她的真心讓粉絲們感動。



I luv u wendy pic.twitter.com/5SCPga0NjT — li (@joongwannie) October 18, 2022

看到留言的粉絲和網友對Wendy讚不絕口，紛紛表示：「歌壇天使」、「不像那些讓你多買的粉絲，她真的是天使啊」、「太暖心了」、「垂直入坑了」、「不是粉絲，但我看了也很感動」等。

此外，Wendy從去年7月開始作為SBS POWER FM廣播節目《Wendy's Young Street》 DJ活動，每次都以活潑、靚麗、可人的上班Look吸引大眾，被讚「私服超美」。



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