[有片]《千元律师》千辩南宫珉还没能送走她！从登场台词到戒指、花束、眺望地，看出对李清娥的痴情！

《千元律师》上周播出的两集剧情说明了南宫珉在检察官时期所遭遇的故事，与李清娥的一段恋情以及令人心痛的别离，此时回看剧情的前半段，不难看见代替未婚妻成为千元律师的南宫珉，处处还保留著她的影子。

#尾戒与墨镜

《千元律师》南宫珉从一登场就以特殊的造型吸睛，在上周的剧情也演出了，他因为痛失爱人而哭肿了双眼，为了接待委托人而戴上了墨镜，从此成了他的招牌造型。在送别了爱人，他摘下她的婚戒戴在自己右手的小指上，从第一集开始的画面就可看见戒指的存在。



#「我看起来不像律师吗？」与聚餐地点

李清娥的这一句台词，是让南宫珉第一次露出笑容的关键。在第一集南宫珉爬上了汉江边的桥上劝退想轻生的委托人，对方质疑他的身份时，南宫珉同样说出这句「我看起来不像律师吗？」让他难忘的一句话。



而当时两人打赌，李清娥请他喝酒的地方，同样也是南宫珉与金智恩首度合作并正式录取她为实习律师时，与事务长三人共同庆功的地点。



#同样的花束与眺望地点

与未婚妻相约在地铁站见面时，表情一派轻松的南宫珉手中拿著一束白色的美丽花朵，最终却在地铁上经历前所未有的心碎。而在事务所放假一日那天，南宫珉依旧带著同样的花束，来到她的墓前。并且原本不常露出笑容的南宫珉，现在却对著重新得到幸福的委托人们，温暖的笑著。





千辩南宫珉也常一个人来到高处凝望远方，而这个地点曾是李清娥与他多次相约谈心事的地点，南宫珉独自来到这里回忆著当时的她。



#白玛丽的发问令他怀念

白玛丽（金智恩饰）一来到像茶馆一样的办公室，坐在鱼缸前的位置批评了一番，此时南宫珉脸色变得严肃说道：「请尊重别人的办公室，这里对我来说是非常珍贵的地方。」而白玛丽也在聚餐时问到为何委托费是1000韩元呢？南宫珉则表示自己也想知道答案，「可能是一个梦想吧！」表情若有所思，想起了李清娥。



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