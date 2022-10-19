《財閥家的小兒子》劇本閱讀現場公開！宋仲基戴棒球帽青春洋溢，讚有望成韓版《紙牌屋》

JTBC新劇《財閥家的小兒子》今天公開了劇本閱讀現場及主演採訪，下個月的昨天就要開播了，週更三集超級讚啊！

《財閥家的小兒》是一部穿越劇，講述為財閥家盡心工作的秘書被財閥害死後重生為財閥家的小兒子，以第二次人生展開復仇的故事。 背景放在動蕩的80年代，一一呈現縝密的陰謀、超越想象的繼承權鬥爭、個性鮮明的角色。

宋仲基飾演順陽集團秘書「尹賢宇」、重生後的財閥家小兒子「陳道俊」，讀台詞時連飆名言：「爺爺啊，直到結束前都不算結束」、「人的慾望會模糊判斷」。 尹賢宇40歲出頭，家境貧窮但很有責任感，在順陽集團結構調整本部下屬的未來資產管理組擔任組長，學習能力強、擅長在危機狀況中解決問題。 陳道俊的故事橫跨十幾歲到二十幾歲，他是來自金湯匙家庭的花美男、陳陽哲最小的孫子，似乎擁有非人的洞察力、對未來無所不知。



宋仲基：「表面看是講述財閥家的野心、政治、權力，但讀劇本後覺得更多是關於家人的故事。 我很喜歡美劇《紙牌屋》，也許這部劇會成為韓版《紙牌屋》，十分期待。 劇本非常有重量，我個人一直非常想拍這樣的類型，請多多期待。」



李星民飾演順陽集團創始人陳陽哲會長，身為頂級捕食者將政界財界玩弄於鼓掌間，氣場強大、不能容忍一丁點錯誤。 李星民表示劇情時間跨度從80年代到現在，盛讚是韓國歷代財閥劇中最有品格的一部劇。



申鉉彬飾演檢察官徐敏英，讀劇本時一上來就對宋仲基說：「我們是不是見過？ 有點面熟...」宋仲基則冷冷回應：「這個（搭訕）方法過分古典了吧？」 XD徐敏英是努力派模範生、「媽媽朋友家的女兒」、法律界名家出身的首爾大學法學院生，現任首爾地方法院檢察官搜查部檢察官，為實現正義不擇手段。 徐敏英20多歲時和陳道俊相遇，劇組賣關子寫道：「從互相討厭到曖昧？ 浪漫？」



此外，昨天公開的主海報中，李星民雙手放在宋仲基肩頭和心臟部位、仿彿隨時能取他性命，血痕和裂縫也從這裡擴散開來。 文案寫道：「作為殺死我的家族的血脈，獲得重生。」



《財閥家的小兒子》一共16集、每周更新三集，11月18日開播，台灣於friDay影音當晚11點上線，香港、新加坡、馬來西亞等地觀眾可於黃Viu煲劇平台同步追劇。



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