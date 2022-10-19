為拍攝新劇，孔曉振在美國舉行婚禮後「獨自」返回韓國！「機場時尚」還穿著婚鞋＆婚襪

今年3月，孔曉振在炫彬＆孫藝真的婚禮接到捧花而成為話題，4月也正式承認和歌手 Kevin Oh 戀愛。

之後在8月，孔曉振＆ Kevin Oh 正式發表結婚消息，受到很多祝賀。他們在美國紐約當地時間11日舉行婚禮，孔曉振也通過 IG 發布婚禮相關照片（穿的鞋子、婚紗和捧花），更首度曝光老公的「老婆視角照」。



今日（19日）上午，孔曉振獨自回到韓國，她戴著黑色漁夫帽，身穿深藍色針織衫、牛仔褲，雖然用口罩遮住了一半以上的臉，但是她的時尚形象足以讓人眼前一亮，而她穿的蟹子也和婚禮當天的運動鞋、紅襪子造型相同。



所屬社表示：「現在因為孔曉振出演的電視劇《問問星星吧》正在拍攝中，在製作組的照顧下，孔曉振爲了婚禮日程已經排除了很多拍攝日程，因此決定獨自回國。一回來就馬上從本週開始投入拍攝。」



而《問問星星吧》講述宇宙觀光客和太空人之間的浪漫愛情故事，是韓國最初與宇宙題材相關的劇。劇中，孔曉振飾演韓裔美國太空人「伊芙·金」；李敏鎬飾演以宇宙旅客身份來到太空站的婦產科醫生「孔龍」，預計在2023年首播。



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