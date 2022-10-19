《财阀家的小儿子》剧本阅读现场公开！宋仲基戴棒球帽青春洋溢，赞有望成韩版《纸牌屋》

JTBC新剧《财阀家的小儿子》今天公开了剧本阅读现场及主演采访，下个月的昨天就要开播了，周更三集超级赞啊！

《财阀家的小儿》是一部穿越剧，讲述为财阀家尽心工作的秘书被财阀害死后重生为财阀家的小儿子，以第二次人生展开复仇的故事。 背景放在动荡的80年代，一一呈现缜密的阴谋、超越想象的继承权斗争、个性鲜明的角色。

宋仲基饰演顺阳集团秘书「尹贤宇」、重生后的财阀家小儿子「陈道俊」，读台词时连飙名言：「爷爷啊，直到结束前都不算结束」、「人的欲望会模糊判断」。 尹贤宇40岁出头，家境贫穷但很有责任感，在顺阳集团结构调整本部下属的未来资产管理组担任组长，学习能力强、擅长在危机状况中解决问题。 陈道俊的故事横跨十几岁到二十几岁，他是来自金汤匙家庭的花美男、陈阳哲最小的孙子，似乎拥有非人的洞察力、对未来无所不知。



宋仲基：「表面看是讲述财阀家的野心、政治、权力，但读剧本后觉得更多是关於家人的故事。 我很喜欢美剧《纸牌屋》，也许这部剧会成为韩版《纸牌屋》，十分期待。 剧本非常有重量，我个人一直非常想拍这样的类型，请多多期待。」



李星民饰演顺阳集团创始人陈阳哲会长，身为顶级捕食者将政界财界玩弄於鼓掌间，气场强大、不能容忍一丁点错误。 李星民表示剧情时间跨度从80年代到现在，盛赞是韩国历代财阀剧中最有品格的一部剧。



申铉彬饰演检察官徐敏英，读剧本时一上来就对宋仲基说：「我们是不是见过？ 有点面熟...」宋仲基则冷冷回应：「这个（搭讪）方法过分古典了吧？」 XD徐敏英是努力派模范生、「妈妈朋友家的女儿」、法律界名家出身的首尔大学法学院生，现任首尔地方法院检察官搜查部检察官，为实现正义不择手段。 徐敏英20多岁时和陈道俊相遇，剧组卖关子写道：「从互相讨厌到暧昧？ 浪漫？」



此外，昨天公开的主海报中，李星民双手放在宋仲基肩头和心脏部位、仿佛随时能取他性命，血痕和裂缝也从这里扩散开来。 文案写道：「作为杀死我的家族的血脉，获得重生。」



《财阀家的小儿子》一共16集、每周更新三集，11月18日开播，台湾於friDay影音当晚11点上线，香港、新加坡、马来西亚等地观众可於黄Viu煲剧平台同步追剧。



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