[分集劇情]《依法相愛吧》李昇基終於上演求婚記！與李世榮聯手出擊再勝都韓集團！（EP13－14）

[有雷]《依法相愛吧》這對情侶總算可以正式交往了，不過在好鄰居與員工們的關注之下，兩人不管是放閃還是冷戰都很透明。這次的職場性騷擾，被投訴主角竟是議員，更與都韓集團李便雄有所牽扯，但有李昇基與李世榮聯手出擊，為受害人討回公道。李昇基更上演真誠的求婚戲碼，李世榮會答應他嗎？

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《依法相愛吧》正浩（李昇基飾）與宥利（李世榮飾）終於度過美好夜晚，兩人如膠似漆一刻也分不開，閃到身邊的人都想戴墨鏡了。不過金宥利除了談戀愛更有正事要忙，鄰居小妹妹前來Law Cafe哭訴，說媽媽松雅每晚都在哭甚至還會嘔吐，宥利問了松雅後，才知道她為崔議員工作，卻長達一年的時間都遭到職場性騷擾，為了生計卻只能隱忍。



正浩管不住宥利的正義感，即使擔心她的安危想勸退她，仍為了幫她而回到家找父親獲得關鍵線索，原來松雅控訴崔議員與其他三人共同在別墅中飲酒作樂，包含了檢察官、媒體業還有都韓集團的代表李便雄。四人為利益共同體，也有足夠的勢力將案件壓住，因此要控告他們難上加難。



正浩與宥利自然有妙招，在公開場合讓崔議員顏面盡失，也從偵辦此案的檢察官下手。這位檢察官是宥利的前男友，交往時還因劈腿而被正浩修理過。正浩希望他好好利用此案往上爬，取得人民信任，另外也都韓集團李會長也想教訓一下李便雄，主動提供爆料證據給崔議員，要他向警方自首並掀出另外三人。終於讓「Me Too」的受害者能一吐怨氣。



正浩被外公莫名其妙安排了相親，李會長直接表示不希望他與宥利交往，讓正浩開始心急，買好了戒指想要計畫一場求婚，他想要經典而不老套，沒想到使出超老的招數。他約宥利來一個正式的約會晚餐，先是買了車，後車廂載滿「Marry Me」求婚玫瑰花，又在高級餐廳安排小提琴現場演奏，甚至安排在飯後甜點上寫著求婚的字樣……不過卻因宥利一句玩笑話「你該不會想求婚吧」而急忙取消所有安排好的驚喜。



正浩相當懊惱回到家，宥利也察覺他的鬱鬱寡歡，先道歉自己埋首於工作似乎沒顧慮到正浩的感受，也表達她認為此刻的生活非常幸福，正浩在此刻拿出了美麗的鑽戒，終於正式向宥利求婚。



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