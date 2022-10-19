因出演《語意錯誤》爆紅而帶動團體知名度！「DKZ」出道三年終於獲得初一位，朴宰燦爆哭

朴宰燦和朴栖含因為主演BL網劇《語意錯誤》而爆紅，也帶動所屬團體「DKZ」的知名度。

而「DKZ」在10月6日第六張單曲專輯《CHASE EPISODE 3. BEUM》回歸，這張專輯銷量比上一張專輯首週銷量多出將近100倍。在18日他們在音樂節目《The Show》獲得出道1275日後的初一位，成員們在台上感覺都要哭了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



朴宰燦也說去年的這個時候決定放棄一切，在回家的計程車上哭得很厲害，現在過了一年....終於在音樂節目上拿到初一位。

相關影片一估開，也在韓網引發熱烈討論，網友更紛紛表示：「哎喲嗚嗚嗚哭得像個孩子，祝賀你 宰燦」、「本來想放棄的，各種感情都涌上心頭吧，希望以後能更成功」、「在舞台上忍得好好的，在後台哭了 哎一古」、「謝謝你堅持下來 恭喜你」、「祝賀你 以後也要幸福哦」、「哭的時候怎麼這麼像孩子啊 嗚嗚嗚嗚」、「第一個1位 真的是一輩子都忘不了的瞬間啊」、「我們宰燦以後也會燦爛發光的」等等。

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