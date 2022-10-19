因出演《语意错误》爆红而带动团体知名度！「DKZ」出道三年终於获得初一位，朴宰灿爆哭

朴宰灿和朴栖含因为主演BL网剧《语意错误》而爆红，也带动所属团体「DKZ」的知名度。

而「DKZ」在10月6日第六张单曲专辑《CHASE EPISODE 3. BEUM》回归，这张专辑销量比上一张专辑首周销量多出将近100倍。在18日他们在音乐节目《The Show》获得出道1275日后的初一位，成员们在台上感觉都要哭了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



朴宰灿也说去年的这个时候决定放弃一切，在回家的计程车上哭得很厉害，现在过了一年....终於在音乐节目上拿到初一位。

相关影片一估开，也在韩网引发热烈讨论，网友更纷纷表示：「哎哟呜呜呜哭得像个孩子，祝贺你 宰灿」、「本来想放弃的，各种感情都涌上心头吧，希望以后能更成功」、「在舞台上忍得好好的，在后台哭了 哎一古」、「谢谢你坚持下来 恭喜你」、「祝贺你 以后也要幸福哦」、「哭的时候怎么这么像孩子啊 呜呜呜呜」、「第一个1位 真的是一辈子都忘不了的瞬间啊」、「我们宰灿以后也会灿烂发光的」等等。

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