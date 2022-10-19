为拍摄新剧，孔晓振在美国举行婚礼后「独自」返回韩国！「机场时尚」还穿著婚鞋＆婚袜

今年3月，孔晓振在炫彬＆孙艺真的婚礼接到捧花而成为话题，4月也正式承认和歌手 Kevin Oh 恋爱。

之后在8月，孔晓振＆ Kevin Oh 正式发表结婚消息，受到很多祝贺。他们在美国纽约当地时间11日举行婚礼，孔晓振也通过 IG 发布婚礼相关照片（穿的鞋子、婚纱和捧花），更首度曝光老公的「老婆视角照」。



今日（19日）上午，孔晓振独自回到韩国，她戴著黑色渔夫帽，身穿深蓝色针织衫、牛仔裤，虽然用口罩遮住了一半以上的脸，但是她的时尚形象足以让人眼前一亮，而她穿的蟹子也和婚礼当天的运动鞋、红袜子造型相同。



所属社表示：「现在因为孔晓振出演的电视剧《问问星星吧》正在拍摄中，在制作组的照顾下，孔晓振爲了婚礼日程已经排除了很多拍摄日程，因此决定独自回国。一回来就马上从本周开始投入拍摄。」



而《问问星星吧》讲述宇宙观光客和太空人之间的浪漫爱情故事，是韩国最初与宇宙题材相关的剧。剧中，孔晓振饰演韩裔美国太空人「伊芙・金」；李敏镐饰演以宇宙旅客身份来到太空站的妇产科医生「孔龙」，预计在2023年首播。



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