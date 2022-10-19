力挺老同學金高銀見面會！安恩真&李相二賣力KUSO《鬼怪》，金高銀一度笑到腿軟XD

金高銀被逗得超開心～可以許願安恩真與李相二一起演電視劇嗎～

不少觀眾應該都知道金高銀、安恩真、李相二與金聖喆是同為「傳說的韓藝綜10級」出身的演藝圈好友，15日金高銀舉辦10週年，安恩真與李相二現身力挺！

從現場觀眾流出的畫面可見，李相二穿一襲黑色風衣、撐著黑色雨傘驚喜現身，金高銀見到就笑到不行，也看出他在模仿《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡孔劉所演的鬼怪。李相二馬上「物盡其用」，將雨傘夾著充當劍，讓「鬼怪新娘」金高銀拔。



接下來登場的就是「冒牌鬼怪新娘」了，安恩真模仿鬼怪新娘蹦蹦跳跳現身，整套服裝準備的非常細緻，圍巾、校服、書包……簡直如出一轍！金高銀身為本尊，看了數度笑到腿軟！李相二和安恩真解釋他們相當用心準備，就為了要逗金高銀笑啊，也成功達到目的了！



見面會結束後，安恩真在IG分享了與李相二的合照，金高銀也轉發。安恩真與李相二俏皮合照展現友誼，令人想起他們在《Running Man》被傳緋聞的搞笑場面啊！安恩真當下直爆料李相二大學時期過往，眾人都覺得他倆就算沒交往過也有曖昧，劉在錫問：「你是想捧紅前男友嗎？」安恩真放棄反駁答「對」，笑翻李相二。





順帶一提，金高銀在《劉QUIZ ON THE BLOCK》談過自己和安恩真、李相二與金聖喆大學就很要好，透露有次李相二看見自己暈倒想幫忙，反倒被大門夾住腳大拇指，指甲整片遭掀起！最後金高銀被其他人背去保健室休息，李相二卻是被送進急診室就醫。





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